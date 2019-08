Cuidador de osos panda revela cómo es su trabajo con estos animales [VIDEO]

La historia de un cuidador de animales en China despierta admiración en el mundo. El hombre de nombre Huang Shunjie labora en un centro de investigación y su trabajo es el soñado para cualquier amante de la naturaleza.

A diario, Huang Shunjie viaja media hora desde Chengdu, en la provincia china de Sichuan hasta la Base de Investigaciones de la región, lugar en el que contribuye con la ciencia y la conservación de una de las especies en extinción más adorables del planeta: los osos panda.

En un área de 100 hectáreas en la avenida Panda Norte 1375, el joven de 24 años se desenvuelve como cuidador de pandas. Quienes conocen al hombre quedan sorprendidos por su trabajo y le hacen saber la envidia que sienten al interactuar con dichos animales.

“Lo mejor es que estoy realmente cerca de los pandas bebés, lo que le da celos a mucha gente”, contó en una entrevista con Time. “Los abrazo todo el tiempo”, agregó.

Sin embargo, cuidar de los osos panda también implica salir con arañazos y mordidas que dejan marcas debido a que los cachorros no saben controlar su fuerza. El olor de las heces también es otro aspecto negativo, aunque para el joven no es problema.

"Si me tomo algunos días libres, me siento vacío por dentro. Si no los puedo escuchar balar, si no los puedo ver, la vida no parece real”, contó él cuidador de animales en China.

En la Base de Investigaciones de Chengdu para la Cría de Pandas se viven miles de anécdotas. Foto: Reuters

La Base de Investigaciones de Chengdu para la Cría de Pandas tiene en sus instalaciones el mayor proyecto de conservación ecológica de estos ejemplares endémicos de China, los cuales hasta hace poco figuraban en la lista de especies en peligro de extinción.

En Chengdu, China, viven 184 de los 285 pandas gigantes y rojos registrados, los cuales son estudiados por los científicos para su conservación. En el mundo, se calcula que existen 548 de estos animales en instalaciones, mientras que en la última década, las especies salvajes aumentaron un 17 %, es decir, a más de 1 800.

El trabajo de Huang es cuidar de 18 osos panda. Les prepara comidas de bambú y leche fortificada, controla su crecimiento y salud, además de observarlos “revolcarse, hacer equilibrio sobre sus cabezas o caminar con torpeza, como niños pequeños y peludos”, según describió.

La Base de Investigaciones de Chengdu alberga a los osos panda de China. Foto: difusión

“Entre estas crías hay dos agregados recientes que baten récords: He-he y Mei-Mei”, un cachorro (Armonía) y una cachorra (Felicidad) de un año. Estos son “los únicos pandas gemelos nacidos de un padre salvaje y una madre cautiva”, de acuerdo a la publicación.

“Mei-Mei es muy encantadora y apegada, pero su hermano es muy travieso. Es como un bebé salvaje, le gusta hacer lío”, aseguró el joven cuidado. De hecho, según China Daily, estos animales se mantienen muy activos en su hábitat natural.

La base de Chengdu fue creada en 1987 con el fin de cuidar a seis osos panda gigantes que fueron rescatados producto de la destrucción de los bosques de bambú, principal alimento de estos animales que consumen entre 12 y 36 kilos por día.

Sobre su mayor motivación como cuidador de pandas, el joven indicó que su trabajo “despierta la conciencia ambiental y da alegría a millones de adultos y niños en el mundo entero”.

Base de Investigaciones de Chengdu para la cría de pandas en China. Foto: AFP

Para la conservación de estos ejemplares en vías de extinción, China creó la “diplomacia panda”, un recurso que busca promover el cuidado de estas especies en cautiverio alrededor del mundo.

La “diplomacia panda” inició en el siglo VII cuando la emperatriz china Wu Zetian le envió dos de estos animales a su homólogo Tenmu de Japón. En tanto, Mao Zedong hizo lo propio con Richard Nixon en Estados Unidos y Xi Jinping otorgó dos al zoológico de Moscú en Rusia.

“Es un gesto de especial respeto y confianza en Rusia”, dijo Vladimir Putin al recibir a los ejemplares. “Cuando hablamos de pandas, siempre terminamos con una sonrisa en la cara”, puntualizó el mandatario ruso.