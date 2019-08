Modelo casi pierde pierna por utilizar zapatos comprados en tienda de segunda mano

Una modelo británica sufrió el susto de su vida al estar a punto de perder una pierna por utilizar unas sandalias que había comprado en una tienda de segunda mano. La herida provocada por el calzado le produjo dificultades para caminar.

Todo inició cuando Gemma Downey, una modelo de 23 años, utilizó unos zapatos de taco alto para asistir a una reunión. Al llegar a su casa se percató que le habían producido una ampolla en el talón derecho, por lo que decidió utilizar unas sandalias para sentirse más cómoda.

El calzado que utilizó para relajarse había sido comprado en una tienda de productos usados y al momento de colocarse la correa de la sandalia lastimó la ampolla e hirió su piel, provocándole una grave infección.

“Comencé a notar que no podía caminar correctamente, cojeaba y sentía mucho más dolor de lo normal”, aseguró la mujer a un medio británico. Gemma fue al médico para tratar la lesión y le recetaron antibióticos.

A pesar de la medicación, los dolores se intensificaron. “Me tiré al suelo agonizando y eso me dolió mucho, se estaba hinchando cada vez más. Tenía dolores en todo el cuerpo, en el pecho y dificultad para respirar, sabía que algo andaba muy mal”, contó Downey.

La mujer optó por atenderse a un hospital presentando síntomas peores. Los doctores determinaran que padecía de una sepsis severa, que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta exagerada ante una infección, por lo que tuvo que ser internada inmediatamente.

Según la modelo, los médicos le dijeron que tuvo suerte de actuar rápidamente, pues de pasar más tiempo con la herida, la infección podría haber avanzado y tenido que perder su extremidad.

“No podía creer que algo tan insignificante pudiera causar tanto daño. He tenido heridas similares muchas veces, simplemente no pensé que esto pudiera ocurrir por unos zapatos nuevos. Si me ha sucedido a mí, me gustaría advertir a otras mujeres al respecto. Que sepan que si tienen una ampolla y se sienten mal, confíen en sus instintos y se lo revisen”, alertó la joven.