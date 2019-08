‘El Mencho’ habla por primera vez: narcotraficante arremete contra gobernador de Jalisco [VIDEO]

Nemesio Oseguera Cervantes conocido como ‘El Mencho’ habló en un video difundido a través de redes sociales, en el cual vincula como responsable de los asesinatos y secuestros al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ocurridos en varias localidades de México.

“Que Dios me los cuide antes que nada, espero estén teniendo un buen día. Todos ustedes ciudadanos de México, con mucho respeto, me dirijo a ustedes. Estamos en en el siglo XXI y no se puede tapar el sol con un solo dedo”, fue el mensaje con que inició la grabación ‘El Mencho’, rodeado de hombres que portaban uniforme militar, armas largas y rostros tapados.

El sujeto, que aseguran es Ortega Cervantes, explica en el audiovisual que antes que entrara el nuevo gobierno, a cargo de Enrique Alfaro, en la ciudad de Jalisco estaba todo tranquilo pero ahora ha empezado una ola de violencia en todo el estado.

‘El Mencho’ aseguró que el mandatario regional pretende darle plaza a Martín Coronel conocido como ‘El Aguila’, quien es sobrino del extinto Ignacio Coronel, mano derecha de ‘El Chapo’ Guzmán.

Martín Coronel, álias 'El Águila'. Foto: El Mundo.

También menciona a un hombre llamado Esteban Rodríguez Olivera, alias ‘El Güerito’.

De acuerdo a información difundida en medios de México, dicha declaración del narcotraficante se produce debido a que el gobernador Alfaro estaría traicionando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para así darle plaza al Cártel de Sinaloa.

Insisten en que la denominada “guerra pública" ha llegado con el contundente mensaje pronunciado por un hombre, que aseguran es Nemesio Oseguera Cervantes.

La guerra que promueve ‘El Mencho’

Se estima que el conflicto entre entre el Cártel de Sinaloa y y el Cártel de Jalisco inició hace cuatro meses.

Sobre el gobernador Enrique Alfaro, ‘El Mencho’, aseguró que es la única persona que puede decir de quien son las casas de seguridad y los muertos encontrados.

Según el líder del CJNG, dichos espacios son de propiedad de Martín Coronel y de Esteban Rodríguez, ambos protegidos directos del gobernador.

“El mismo gobernador es el interesado en quitarnos estos espacios para entregárselos a estas personas... cosa que creo imposible, ya que pronto se descubrirá su teatro y mentiras", afirmó.

Confesó además, que el gobernador Alfaro había hecho un trato con él pero que no cumplió.

'El Mencho' es el narcotraficante más buscado por la DEA. Foto: Difusión.

Indicó que el problema se ha tornado personal debido a que la actual esposa del funcionario gubernamental estuvo relacionada con el CJNG tiempo atrás y que en la actualidad el funcionario los odia.

'El Mencho’, considerado el narcotraficante más buscado del mundo y por el cual la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura, asegura que no ha hecho actos delictivos en diversas ciudades de México como Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua.

No obstante, ante el control de Jalisco, Oseguera Cervantes, señaló que nadie le quitará el control de dicha ciudad.

"Ni ‘El Águila’ ni ‘El Güerito’ y mucho menos el gobernador Alfaro me quitará el estado de Jalisco, los estados que tengo conquistados y mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación, siempre les hemos dado su respeto, simplemente les pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosa que no tenemos nada que ver”, sentenció.