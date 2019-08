Perros callejeros salvan a recién nacida arrojada al desagüe por su madre [VIDEO]

Una niña recién nacida fue arrojada por su madre a un drenaje de aguas residuales en la ciudad de Haryana, India. Sin embargo, unos perros callejeros que merodeaban por la zona notaron que la infante estaba en peligro y la sacaron del nocivo lugar. El heroico acto de los animales fue captado el 18 de julio por unas cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario.

Los perros sacaron a la bebé, envuelta en polietileno, del desagüe y comenzaron a ladrar incesantemente, lo que alertó a los transeúntes y vecinos que informaron la policía.

La niña recién nacida -aún con vida gracias a los perros callejeros- fue trasladada de urgencia al hospital civil de Kaithal. Allí, los médicos se percataron de que había sufrido heridas en la cabeza. Estos golpes los había ocasionado su madre tras arrojarla al desagüe, hecho que también fue registrado por las cámaras de CCTV instalada en la zona.

“Es probable que sea una bebé prematura nacida después de siete meses de embarazo. Decidimos mantenerla en observación, ya que el tránsito podría poner en peligro su vida”, indicó el principal médico del hospital civil de Kaithal, Dinesh Kansal.

Luego, el médico le dijo a The Times of India, que el estado de la infante aún era crítico y que por esa razón no habían podido trasladarla a un hospital más grande.

Dado que la madre fue captada mientras ponía en peligro la vida de su hija antes de huir, la policía de India está realizando las investigaciones para dar con el paradero de la mujer y ponerla a disposición de la justicia.