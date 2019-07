Por qué los ídolos del reggaetón encabezaron revolución en Puerto Rico [VIDEOS]

“¡Ricky, renuncia!” es la exclamación general del pueblo de Puerto Rico desde el 13 de julio, fecha en la que se filtraron chats de Telegram para evidenciar que el gobernador Ricardo Rosselló lanzaba comentarios homófobos y machistas contra políticos y periodistas críticos a su gobierno, además de burlas a víctimas del huracán María, que mató a unas 4600 personas, según estudio de Harvard.

Desde entonces, los ídolos del reggeatón, natales de Puerto Rico, se volcaron a las calles para apoyar las exigencias de sus compatriotas.

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, pues opera como un territorio que le pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de ese país. Y aunque tiene una constitución y gobierno propios, al no ser una República no cuenta con presidente sino más bien con un gobernador elegido por el voto popular.

Según Anfibia, ante la ausencia de embajadas, para los puertorriqueños son los artistas y especialmente los músicos quienes siempre hicieron las veces de embajadores internacionales. Esta vez, los líderes de la marcha más grande jamás vista en el Viejo San Juan fueron Residente, Daddy Yankee, Nicky Jam y Bad Bunny -quien incluso ha pausado su carrera.

Aunque no son reguetoneros, Ricky Martin y Olga Tañón también mostraron su solidaridad a Puerto Rico, y el primero participa activamente en el pedido de dimisión de Ricardo Rosselló.

Foto: AFP

El himno de la rebelión en Puerto Rico

“Afilando cuchillos” de Residente, Bad Bunny e iLe se ha convertido en el himno de lo que denominan la “primavera puertorriqueña”.

Bad Bunny, incluso, bautizó a los manifestantes como la generación del “yo no me dejo”, frase que se ha popularizado y que ya se halla en camisetas y pancartas. Incluso una de las protestas tomó la forma de una extraña convocatoria como “perreo colectivo”: “Perreo en la Fortaleza”.

Los chats que desataron la furia

Después de la filtración de #Telegramgate, en la que Rosselló discutía con funcionarios y contratistas asuntos confidenciales de política pública y, además, evidenciaba su visión misógina, homofóbica, racista y clasista sobre Puerto Rico.

Las mujeres fueron llamadas putas, se ufanaron de tomar por tontos a los de su propio partido, imaginaban un futuro brillante en un Puerto Rico sin puertorriqueños, se burlaron de los negros, de periodistas y hasta de la orientación sexual de Ricky Martin.

Sin embargo, la ola de indignación estalló porque el grupo de Rosselló y allegados intentaron mitigar una noticia sobre la crisis en el Instituto de Ciencias Forenses local, luego de que el paso salvaje del huracán María dejase tal cantidad de víctimas que no fue posible procesar con diligencia las autopsias. El paisaje de muerte ofrecía cuerpos apilados y tirados por los suelos.

Sobre ello, uno de los integrantes del chat escribió: “¿Y no habrá un cadáver de esos para alimentar nuestros cuervos?”.

El reggeatón, símbolo de protesta en Puerto Rico

Aunque jamás se había visto al reggaetón como música de protesta, en Puerto Rico, el panorama cambió, pues sus artistas no solo manifiestan su indignación en las redes sociales sino que se hallan en las calles, elevando su voz junto a sus seguidores.