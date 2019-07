Apuñalan 30 veces y mutilan genitales de un menor desaparecido hace tres días

Angustia, dolor y conmoción en Argentina ha provocado el hallazgo del cuerpo sin vida de Diego R., un niño de 12 años que fue apuñalado 30 veces y mutilado de sus genitales.

El pequeño Diego R., que soñaba con ser futbolista, había desaparecido el último miércoles 3 de julio, según denunció su padre. Entonces vestía pantalón rojo corto, zapatillas blancas y una polera blanca.

De inmediato, se organizaron brigadas de búsqueda. Fueron dos días de mucha zozobra, hasta que cuatro de sus docentes, junto al presidente del club donde jugaba Diego R., se toparon con el brutal hallazgo.

Su cuerpo semidesnudo —solo llevaba unas medias— fue ubicado este viernes en un cañaveral cercano al barrio Mocoví, en Recreo, una ciudad argentina del departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe.

Según recoge Infobae, ambas piernas de Diego R. presentaban cortes profundos, un muslo tenía mordeduras, posiblemente de perros, y tenía cortes en la cabeza producidos con arma blanca.

De acuerdo al medio La Capital, el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, señaló que el crimen no fue cometido en el lugar del hallazgo del cadáver. También estimó que la muerte data de entre 10 y 24 horas previas al hallazgo.

La autopsia al cuerpo de Diego Román determinará si fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinado. Sus restos serán enterrados este sábado en el cementerio de la localidad.

Crimen del pequeño Diego Román: acusan a su padre

Devastada. Así se encuentra la señora María, madre de Diego R., tras el trágico hallazgo. Durante el velatorio de su niño, se desvaneció más de una vez y tuvo que ser auxiliada por los demás familiares.

Ella responsabilizó a su exmarido y sostuvo que su hijo sufría malos tratos por parte de ambos.

En medio del dolor, afirmó que Juan Román lo tenía amenazado para que no la viera ni le hablara. También explicó que no tenía comunicación con sus hijos, entre ellos Diego R., desde que se separó, hace cuatro años.

“Yo pido justicia y que los culpables paguen, especialmente el padre, culpable con la madrastra”, aseguró en Aire Digital de Santa Fe de Argentina.

"Los amiguitos de Diego me dijeron que él no quería volver porque estaba cansado de cuidar a los hijos de su madrastra. Él no pudo llegar a ese lugar solito”, agregó entre lágrimas.

De acuerdo a su versión, sus hijos eran sometidos a malos tratos. Incluso, su hija Juliana “se escapó hace seis meses” por ese motivo. Siete de cada diez menores sufren una crianza violenta en Argentina.

“Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia”, advirtió la mujer, quien hacía cinco meses que no veía a su hijo.

Habla el padre de Diego Román, acusado de crimen

Juan Román, el padre del pequeño Diego y principal sospecho del crimen, habló de manera escueta con la prensa de Argentina antes de retirarse del velatorio.

El hombre contó que Diego R. le pidió ir a la casa de uno de sus compañeros y nunca más volvió. “Es la primera vez que Diego iba para allá, no conozco a los padres”, se limitó a decir.

Por su parte, Jorge Silva, uno de los cuarto docentes que organizaron la búsqueda de Diego R., describió al pequeño como un ángel de paso.

"Era muy bueno. Nunca pensamos que iba a terminar en esto que es macabro. Es un pibito cumplidor, calladito, que tiene su grupito de cuatro o cinco del mismo barrio. Cuando llegaba te decía ‘buen día, buenas tardes’. Cuando se iba te decía ‘gracias profe’”, detalló a Clarín.