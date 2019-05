Mujer revela que su “esposo”, un fantasma de 300 años, trató de matarla cuando lo abandonó

La ciudadana del Reino Unido, Amanda Teague, de 47 años, se casó -legalmente- en el 2016 con el fantasma de Jack, un pirata que murió en el siglo XVIII al ser ejecutado por ladrones en alta mar. Sin embargo, su aventura espiritual se volvería un martirio para ella cuando su salud comenzó a deteriorarse. La historia de esta pareja se ha propagado en Facebook.

“Después de dos semanas de matrimonio, comencé a tener problemas de salud (…) Comencé a tener abscesos perianales recurrentes y sufría de cirrosis”, afirmó la mujer originaria de Irlanda del Norte (nación constituyente de Reino Unido).

Teague soportó las consecuencias de esta unión “alrededor de cuatro o cinco meses”, cuando las cosas empeoraron. Entonces recurrió a algunas de las personas que antes se habían comunicado con Jack, con quien se había casado en aguas internacionales con la colaboración de un sacerdote chamán.

Amanda estaba al tanto de que los síntomas de posesión incluyen la mala salud. “Pero me aseguraron que era un espíritu encantador que no me haría daño”, declaró a Daily Mirror.

Estaba decidida a seguir con su matrimonio, hasta que su perro Toby, quien era agresivo con Jack y no dejaba que se acerque a su dueña, murió misteriosamente.

La norirlandesa afirma que los abscesos cesaron cuando dejó de tener “contacto sexual” (según Amanda no se trata de la masturbación, sino de “sentir la energía”) con Jack. Sin embargo, cuando después de un tiempo volvieron a tener esta interacción, las heridas regresaron inmediatamente.

En mayo del 2018, Teague estuvo a punto de morir tras desarrollar una sepsis. Entonces decidió enfrentar al pirata, pero asegura que él la amenazó con matarla si intentaba terminar con la relación.

“Fue aterrador ver un lado completamente diferente al espíritu encantador que había conocido antes”, indicó Teague.

Después de que lo abandonó, Teague afirma que su salud ha mejorado drásticamente. Además, ha renunciado a los contactos espirituales.