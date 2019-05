Facebook viral: ¿Siete ancianos murieron en una orgía en Bélgica? [FOTOS]

Vía Facebook. Usuarios de la red social viralizaron una publicación sobre la supuesta noticia de la muerte de siete ancianos en una orgía.

La publicación de Facebook incluía una fotografía donde habían algunos hombres trasladando cuerpos de ancianos en camillas. El titular de la supuesta noticia rezaba: “Orgía de ancianos deja siete muertos”. La página web de donde supuestamente se realizó la captura de fondo sería Expreso de Campeche.

Sin embargo, la publicación de Facebook viral en su conjunto es falsa. Trata sobre una información que circuló en el 2014, que incluso fue publicada por medios de comunicación, pero que no pudo ser comprobada.

Al realizar una búsqueda en Google con la palabra “orgía” limitando los resultados a las noticias publicadas por la web expresocampeche.com, verificamos que no existe ninguna nota sobre el tema. Puede ser que no se encuentra porque nunca se publicó, y automáticamente se probaría que es una imagen falsa; o puede ser que la nota original fue eliminada.

En mayo de 2019, el Expreso de Campeche no tiene publicada esa nota. Captura de pantalla.

Entonces, buscamos la fotografía que aparece junto al titular sobre el supuesto desenlace de los siete adultos mayores. Google arroja publicaciones que datan del año 2014. La “noticia” aparece en algunos medios de comunicación, que reseñan a Bruselas, Bélgica, como el lugar de los hechos.

La información se difundió en español a mediados de octubre de 2014. Captura de pantalla.

En la pestaña Imágenes del buscador de Google se puede ver que esa captura de fondo ha sido publicada en Twitter, en Facebook y en páginas para generar memes.

La imagen se ha usado para crear memes. Captura de pantalla.

La imagen habría publicada por primera vez el 20 de octubre de 2017 en Twitter por el usuario @AlvaroYoseth, sin ningún enlace externo.

En Facebook, el post público más antiguo es del 29 de octubre del 2017.

De ello se desprende que la imagen no es una fotografía de los ancianos que supuestamente murieron en una orgía de Bélgica. En todo caso, puede tratarse de una foto referencial para ilustrar la información.

Las notas publicadas a partir de octubre del 2014 en medios de comunicación coinciden en citar como fuente original a la página de noticias Nord Presse.

El portal de Bélgica Nord Presse ofrece una escueta información sobre el desarrollo de la supuesta noticia. Explica que el organizador de la supuesta “orgía de adultos mayores” en Charleroi es José Deflandre. Detalla que la fiesta ‘50 shades of Karolos’ tuvo 35 asistentes, de los cuales murieron siete: cinco de paros cardíacos y dos con edemas pulmonares.

Sin embargo, no se registra la localidad, la versión de la policía o el hospital donde a donde fueron trasladados.

Uno de los medios de comunicación que difundió la supuesta noticia en el 2014 fue Rusia Today. RT optó por retirar la información y pedir disculpas a sus lectores después de verificar que la historia no se podía comprobar: el único emisor era una página web que no citaba fuentes. Además, cuando le pidieron una explicación a Nord Presse, no se la dieron.

RT se disculpó con sus lectores por difundir la información sobre supuesta orgía de ancianos. Captura de pantalla.

Así, se concluye que la publicación viral de Facebook está compuesta por una fotografía que no guarda relación con el contenido y la supuesta noticia no puede ser comprobada. En su conjunto, es falsa.