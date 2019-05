Keith Bush: El insólito caso de un hombre que pasó 33 años en prisión injustamente

Luego de 44 años, y tras pasar 33 años detenido, Keith Bush parece haber encontrado el camino de la justicia. El ciudadano estadounidense había sido declarado culpable de un crimen que no cometió durante su adolescencia, en Bellport, Nueva York, Estados Unidos.

Luego de más de cuatro décadas de insistir en su inocencia, y denunciar que la Policía lo había golpeado y obligado a firmar una confesión que nunca leyó, esta semana su solicitud parece haber tenido eco ante la Justicia de Estados Unidos, aunque no en su totalidad.

Keith Bush, de ahora 62 años, tenía 17 años en 1975 cuando fue sindicado como responsable del asesinato de Sherese Watson, una adolescente de 14 años que fue hallada muerta en un terreno baldío de Bellport.

La víctima regresaba de una fiesta cuando fue atacada, estrangulada y abusada sexualmente. Tras el crimen, Bush fue detenido cuatro días después y firmó una confesión del crimen, las cual aseguró años después que fue contra su voluntad.

Keith Bush tuvo que permanecer en prisión 33 años. Foto: AP

En el año 2006 este solicitó apoyo a Adele Bernhard, entonces abogada que dirige una clínica en la Facultad de Derecho de Pace, del Centro Correccional de Green Haven en el estado de Nueva York. Cabe mencionar que, aunque en el 2007 fue puesto bajo libertad condicional, este tuvo que registrarse como delincuente sexual.

Entre tanto, durante las indagaciones de Bernhard, se encontraron indicios de que el detenido no había tenido un juicio justo. Por ejemplo, se determinó que el ADN debajo de las uñas de la víctima no coincidía con una muestra del Sr. Bush. Además, un testigo clave se había retractado y dijo no haber visto a Bush en la fatídica fiesta de 1975.

Sin embargo, pese a estas pruebas la Justicia de Estados Unidos negó una moción presentada para anular la condena, en el año 2008. Mientras tanto, Bernhard continuó trabajando detrás del caso.

Es así que, una década después y gracias a una demanda de la Ley de Libertad de Información para obtener los registros del proceso, obtuvo valiosos datos. Se descubrió que, al iniciar el caso, la Policía de Estados Unidos tenía en la mira a otro posible sospechoso: un joven que había acudido a esa fiesta, John W. Jones Jr.

Dentro de las declaraciones de Jones, ya fallecido, se supo que reveló que al salir de la fiesta se encontró con el cuerpo de la joven, además que un peine hallado al lado del cadáver, se parecía a uno que extravió. Estos datos no habían sido informados oportunamente al abogado inicial de Bush, violando las reglas de evidencia, refirió la defensa.

Esta nueva información fue compartida con el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Timothy D. Sini, quien compareció ante el Tribunal para solicitar la anulación de la condena.

Finalmente, el pasado miércoles la Corte de Distrito del Condado de Suffolk en Riverhead, Long Island, exoneró a Keith Bush.

“No puedo darle lo que le fue quitado en la década de 1970, pero lo que puedo devolverle hoy es su presunción de inocencia", indicó el juez Anthony Senft Jr. al Sr. Bush, quien actualmente trabaja en Connecticut está comprometido para casarse.