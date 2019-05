¿Qué efectos genera el rápido envejecimiento de las personas?

En el evento "Diálogo de los Premios Nobel" organizado por primera vez fuera de Estocolmo, en Europa, estudiosos y cinco premios Nobel conversaron sobre el fenómeno del envejecimiento que viene enfrentando la humanidad. Explicaron por qué las personas se hacen adultas con más rapidez.

"No hay viejo que no pueda vivir un año, ni mozo que no pueda morir mañana", explicó Raimundo Pérez-Hernández citando a Ramón Menéndez Pidal, director de la Fundación Ramón Areces. Informó que el envejecimiento es un proceso "complejo y de múltiples derivadas".

Para David Bloom, profesor de la Universidad de Harvard, este fenómeno no tiene precedentes y acontece con más intensidad en los países de ingresos medios. Señaló que el principal reto no es que "no haya dinero para cuidar a los mayores, sino tener instituciones que promuevan de forma sostenible la seguridad social y económica que requieren los mayores".

En ese sentido, opinó que el proceso para convertirse en anciano debe ser activo y no solo debe seguirse para "sumar años a la vida", sino para "sumar vida a esos años". Según Bloom, esto "sería bueno para los Estados en términos económicos, fiscales y de todo tipo". Agregó que es importante que el envejecimiento mejore la calidad de vida de la persona, una meta que aún no se concreta.

En tanto, el premio Nobel de Economía Edmund Phelps explicó la relación entre el rápido envejecimiento de las personas con la economía. "Es mejor olvidarse de la jubilación obligatoria o voluntaria, que la gente siga trabajando hasta que le parezca, pero sin dejarlo de pronto sino de manera gradual", afirmó.

Otro Nobel, Finn Kydland, explicó que, por el envejecimiento, la economía no crecerá tan rápido a mediados de siglo. Aseguró que "aumentar la productividad no es una solución a largo plazo", ya que la economía irá creciendo de forma lenta. Precisó que, cuando se impuso que a los 65 años se deben jubilar, "solo el 45% de las personas llegaba a esa edad, ahora la alcanza el 90% de las personas".

El profesor de Economía de la Escuela de Económicas de Londres Nicholas Barr propuso "redefinir la jubilación" y aumentar la edad para acceder a ella "de forma razonable". Todos los investigadores coincidieron en que la gente debe planificar la edad a la que se jubilarán para hacerlo "de forma programada, flexible".

El alzhéimer y otras demencias son las principales afecciones que sufren las personas al envejecer. El 45% de los que tienen más de 85 años sufren mayormente este tipo de enfermedades.