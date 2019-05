Lula da Silva se une a la fiebre de Game of Thrones y "spoileó" final de la serie

El final de Game Of Thrones, la popular serie de HBO, ha generado gran expectativa a nivel mundial y hasta los líderes políticos se han querido sumar a las publicaciones relacionadas a través de redes sociales.

Es el caso más extravagante es del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien a través de su cuenta de Twitter publicó una polémica foto en la que se atrevió a hacer su propio 'spoiler' de GOT.

El exmandatario condenado a prisión por el delito de corrupción en Brasil publicó en Twitter una imagen suya sentado sobre el popular "Trono de Hierro", asiento de los gobernantes en esta exitosa serie de HBO.

Lula Da Silva escribió una sola palabra para que acompañe su foto que tuvo gran nivel de interacción en dicha red social: "Spoiler".

Este sería una broma del expresidente de Brasil relacionada a las expectativas de los fanáticos de Game of Thrones que tras 8 años de la serie en HBO esperan saber quién será aquel que pueda ocupar el tan aclamado "Trono de Hierro".

Muchos en Twitter no tomaron con 'humor' la publicación de Lula da Silva y otros se animaron a decir que el verdadero 'spoiler' sobre su caso es que seguirá cumpliendo condena. Sin embargo, hubo quienes apoyaron su iniciativa.

"Spoiler" es un vocablo en inglés con el que se conoce a la información que se adelanta sobre la trama de una obra y de esta forma se arruina el disfrute.

A pocas horas de su emisión a través de HBO, el capítulo final de Game Of Thrones ha roto records de expectativas en redes sociales y se ubicó como una de las principales búsquedas en Google y otras plataformas.

¿Dónde y a qué hora ver el capítulo final de GOT?

A escasas horas del fin de Game of Thrones, en redes sociales los fanáticos son los más entusiasmados por saber qué pasará con cada uno de los personajes y sobre todo quién será el gran gobernante de los 7 reinos.

Game of Thrones 8x06 nos presenta esta noche la culminación de 8 temporadas de una historia llena de fantasía, amor y traiciones. Si bien los fans son los más emocionados por conocer el final, ellos serán los únicos que decidan si HBO le dio a Juego de Tronos el final que se merece.

GUÍA DE CANALES PARA VER GAME OF THRONES 8X06

Game of Thrones ONLINE: Horarios para ver GOT en el mundo

Estados Unidos: 9:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

¿Cómo ver HBO GO EN VIVO GRATIS?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.