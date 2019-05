Me hacía tener intimidad con mi padre: La terrible confesión de un hombre que delata a su 'familia'

Sentándose para jugar un juego de mesa familiar a la edad de 11 años, Daniel Dowling no tenía idea de que su madrastra, Annette Breakspear, lo convertiría en un juego sexual y abusaría de él. El hecho ocurrió en el Reino Unido.

Fue el comienzo de un catálogo de abusos sexuales que lo vio perder su virginidad con la esposa de su padre, y que se vio obligado a tener tríos con ellos.

Durante los siguientes tres años, Daniel, ahora con 36 años de edad, incluso se vio obligado a ver pornografía, y su padre lo atacó cuando se negó a complacer a Annette, haciendo que 'la acariciara'.

Dos décadas después, en 2015, Daniel, quien aparece en el nuevo documental en un canal del Reino Unido, Mi madre, el monstruo, tomó el asunto en sus manos cuando grabó una conversación con su padre, en la que confesó los abusos sexuales.

El año pasado, Annette y Richard, ambos de 62 años, fueron declarados culpables de abuso sexual infantil y encarcelados por ocho y cinco años, respectivamente.

Hablando exclusivamente con Sun Online, Daniel dice que su padre fue "preparado" por Annette, quien se separó de Richard después de tres años, pero aún culpa a ambos por el abuso.

"Él es responsable de sus propias acciones, así que no puedo decir que fue completamente de ella". "He tratado de perdonar y olvidar, pero nuestra relación ha sido tensa y dejamos de hablar después de que fui a la policía", dijo Daniel.

'Papá y yo tendríamos sexo con ella'.

Los padres de Daniel se divorciaron cuando él tenía seis años y, por razones desconocidas para él, a Richard se le otorgó la custodia.

Pero cinco años después que Annette se mudó, ella desnudó durante el juego e insistió en que Daniel la acariciara y le besara los pechos.

“Desde ese momento me dijeron que hiciera cosas y ella me haría cosas a mí. Tanto mi padre como yo habríamos tenido relaciones sexuales con ella en una situación de trío, pero solo tenía 11 años", relató el afectado.

Daniel fue abusado por la madrastra Annette desde los 11 años. Foto: Cracking Productions.

“A veces solo éramos Annette y yo, y había un puñado de veces en que éramos papá y Annette en un trío.

"Papá me llamó mentiroso cuando le dije a la policía"

El abuso continuaba y Daniel trató de evitar estar en la casa, e incluso de decirle a los vecinos lo que estaba sucediendo, pero nadie le creyó.

Mientras luchaba por sobrellevar la situación, a Daniel intentó suicidarse y padecía un trastorno alimentario en su adolescencia.

"Solía ​​no comer y esconder comida y mi papá encontraba comida mohosa escondida en mi habitación", dice. "Era la única forma en que podía recuperar algo de control".

Después de que la pareja se separó, Richard y su hijo se mudaron a Weymouth en Surrey, en el Reino Unido, pero Daniel, de 14 años, fue víctima de otro abusador que no era miembro de la familia.

"Estaba confundido con mi sexualidad y como había sido manipulado por mi padre y mi madrastra, creo que me convirtió en un blanco fácil", dice. "El otro hombre explotó mi sexualidad y me hizo hacer cosas que no hubiera hecho".

A los 16 años, Daniel decidió ir a la policía e informar a su padre y madrastra, pero cuando Richard lo tachó de mentiroso y no se tomó ninguna otra medida, Daniel intentó quitarse la vida.

Papá confiesa que fue un 'periodo oscuro'

En vista de que no le creían, Daniel se desanimó a denunciar a la pareja durante 22 años.

Luego de ser persuadido por un amigo, llamó a su padre y grabó una confesión.

En la llamada grabada, se escucha a Richard alegando que el abuso fue un "período oscuro" en su vida y que le decía a Daniel: "No puedo cambiar lo que sucedió en el pasado".

La grabación llevó al arresto y al juicio de la pareja, y Daniel dijo lo había superado después de décadas de problemas de salud mental.