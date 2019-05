Joven cayó desde lo alto de un edificio mientras intentaba tomarse un selfie

El intento de un hombre para lograr capturar su mejor selfie desde lo más alto de una torre que le daba una gran vista de la ciudad, terminó por costarle la vida. El momento se ha difundido a través de las redes sociales, tal como YouTube, a modo de advertencia del riesgo que se corre por este tipo de prácticas.

Las imágenes corresponden a las grabadas por un residente en uno de los edificios de la ciudad de Bombay, al oeste de la India. El autor del video muestra su sorpresa por ver la figura de un hombre subido a la azotea de una torre ubicada al frente.

A pesar de la distancia, se observa que el hombre coge en la mano un teléfono celular con el cual se propone sacar una fotografía con todo el imponente panorama de la metrópoli, la cual es la cuarta más poblada del país y capital del estado federal de Maharashtra.

Luego de unos segundos de permanecer en el lugar y hacer ligeros movimientos, puede notarse que justo donde se encuentra el hombre la estructura empieza por desprenderse, lo que hace que él pierda la estabilidad y a pesar de sus intentos por regresar a plataforma, termine por caer hacia el precipicio, en medio de los transeúntes.

El autor video y las personas que lo acompañaban mostraron su gran sorpresa al grabar la terrible muerte del hombre, cuyos detalles para identificarlo aún se desconocen, no obstante no pasó desapercibido para las autoridades de la India.

La Policía del país asiático hizo públicas la imágenes a través de sus redes sociales para dejar un claro mensaje a la población. “¿Intentar el selfie más atrevido? ¿O simplemente otra aventura irresponsable? ¡Para lo que fuera, claramente esto no valía la pena el riesgo!”

Attempt for the most daring selfie? Or just another irresponsible adventure? Whatever this was for, it clearly wasn’t worth the risk! #SafetyFirst pic.twitter.com/vzBYEZs54Y