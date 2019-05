A los 81 años, ella conoció y abrazó por primera vez a su mamá, de 103 [FOTOS]

A pocas horas del Día de la madre y luego de una intensa búsqueda, Eileen Macken, una irlandesa de 81 años, conoció y abrazó por primera vez a su madre, Elizabeth, que cumplirá 104 este sábado.

Su felicidad no se puede explicar con palabras. Pasó toda su infancia en un orfanato de Dublín, capital de Irlanda, y nunca conoció a su progenitora biológica.

A los 19 años, como si se tratara de una odisea, ella empezó a buscarla; sin embargo, recién este año empezó a dar resultados.

Una de las iniciativas fue salir en televisión pidiendo ayuda. Gracias a eso, un genealogista contactó con ella y le dijo que su madre podría estar en Escocia. “Cuando escuché eso, supe que nada me detendría para poder dar con ella”, dijo Eileen a la BBC.

Así, el mes pasado viajó hasta Escocia para encontrar a su madre. Finalmente, dio con ella. Ya cruzó un siglo y cumplirá 104 este sábado, pocas horas antes del Día de la madre.

“Fui a verla y es la mujer más bella que he visto nunca”, dijo. Además, su familia le dio una gran bienvenida. “No esperaba que me aceptaran así. Me aceptaron muy bien y tuve una gran charla con mi madre”, explicó.

Elizabeth tenía 22 años cuando dio a luz a Eileen en agosto de 1937 en una consulta médica en Dublín. En aquellos días, los bebés nacidos fuera del matrimonio generalmente eran adoptados, y Eileen fue entregada al Hogar Bethany en la capital de Irlanda.

A los cinco meses de edad, fue trasladada a la Iglesia de los Orfanatos de la Iglesia de Irlanda en la ciudad, donde vivió hasta los 17.

Eileen Macken cuando era una niña. Foto: Daily Mail.

El pasado 11 de abril, acompañada por su esposo George, de 82 años, y una de sus hijas, la señora Macken voló desde Irlanda con la esperanza de un final feliz, de que sus esfuerzos valieran la pena.

A la familia le preocupaba que el viaje no fuera como lo habían planeado, pero ella estaba decidida a conocer a su madre biológica. Nada puede romper el cordón umbilical de los sentimientos maternos.

"Fui a verla y ella es la dama más hermosa, encantadora familia, me dieron una gran bienvenida. Llegamos y, honestamente, no he superado la aceptación que obtuve porque estaba pensando: 'Esto es terrible, ¿qué voy a hacer?' Pero me aceptaron y tuve una gran charla con mi madre", detalló al diario Belfast Telegraph.

"Sé que ella es mi madre y se lo dije. 'Sabes que soy tu hija' y ella me miró y tomó mi mano, tuvimos una gran charla. Hubo un vínculo tal entre nosotros dos, fue fantástico", señaló a pocas horas del Día de la madre.

La señora Macken, natural de Perrystown en Dublín, también descubrió en el viaje que tiene dos hermanastros.

"Le dije que yo era de Irlanda y que había encontrado a mi madre aquí y que podíamos venir a verla, y él dijo: 'Ciertamente'. Estaba leyendo el periódico y cuando me vio, dije que éramos de Irlanda y ella me dijo: 'Nací en Irlanda'", agregó.

"Estaba emocionada y nunca soltó mi mano. No creo que jamás baje de la nube. Solo les dije a mis hijos: toda mi vida amo a esta dama y no sé quién es ella. Pero ahora estoy muy feliz".

Después de tres días juntos, la señora Macken se fue a casa. "No tienes idea de lo que me han hecho, estoy tan feliz", finalizó.