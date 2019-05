Tiroteo en escuela de Estados Unidos deja siete estudiantes heridos

Este martes, siete estudiantes resultaron heridos luego de un tiroteo en Estados Unidos, específicamente en la escuela STEM Highlands Ranch en el condado de Douglas, en Colorado.

Según los medios de comunicación de Estados Unidos, los sospechosos del tiroteo ya se encuentran detenidos.

Nate Jones, portavoz del Distrito Escolar del Condado de Douglas, dijo que la escuela STEM se encuentra cerrada, al igual que otros 25 centros educativos en la zona.

El alguacil pidió a las personas que no se acercaran a la escuela STEM Highlands Ranch de Colorado, puesto que las alarmas todavía estaban activas.

Anteriormente, se había contabilizado dos personas heridos, luego de ello, a través de la red social de Twitter, el sheriff local Nicholson-Kluth confirmó el número de heridos.

#stemshooting 7 possibly 8 students have been injured. Two shooters in custody. SWAT still clearing school. Students being bused to Northridge Rec Center. Parents please have patience with reunification process.

— DC Sheriff (@dcsheriff) 7 de mayo de 2019

Tiroteo deja varios heridos en la escuela STEM Highlands Ranch en el sur de Denver, Colorado. https://t.co/LReYUeK7TZ

— Univision Noticias (@UniNoticias) 7 de mayo de 2019

Hay "múltiples estudiantes heridos" tras tiroteo en la escuela STEM Highlands Ranch, en el sur de Denver, Colorado. https://t.co/1irP54VEj0 — Univision Noticias (@UniNoticias) 7 de mayo de 2019

Los heridos del tiroteo en Estados Unidos fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque Nicholson-Kluth no precisó sus edades, su estado de salud o si todos eran estudiantes.

El diario Denver Post señaló, citando fuentes del Littleton Adventist Hospital, que cuatro de los cinco pacientes que llegaron a su sala de urgencias, presentan "condición grave".

La oficial indicó que los oficiales aún están en proceso de evacuación de la escuela de 1.850 estudiantes, ubicada a 13 km de la secundaria Columbine, donde hace 20 años dos estudiantes mataron a 13 personas, la primera masacre de este tipo de la era moderna.

La escuela fue evacuada -los niños salieron en fila con las manos en la cabeza-, y policías de élite, fuertemente armados, rodearon las instalaciones e inspeccionaron salón por salón.

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y helicópteros fueron desplegados a las afueras de la escuela.

- "¿Real o mentira?" -

Christian Paulson, estudiante de la escuela, dijo a la filial del canal ABC en Denver, que escuchó a niños gritando "tiroteo escolar!" mientras corrían.

"Yo estaba como '¿Qué? ¿Es esto real o mentira?', y me fui detrás de ellos", recordó. "Corrí con toda mi energía, me quedé sin aire".

Rocco Dechalk dijo al canal 9 de Denver, que ayudó a un "adolescente que recibió un disparo en la espalda".

"Estaba hablando, parecía que estaba bien" antes de que se lo llevara una ambulancia, dijo.

Brian Jones, madre de un niño en segundo grado, salió corriendo de su trabajo cuando su jefe le habló del tiroteo. "Estoy con los nervios de punta", dijo al Denver Post, poco después de reunirse con su hijo.