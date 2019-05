Anulan acuerdo con la Iglesia para casos de abusos sexuales

El fiscal nacional Jorge Abbott anuló un convenio de colaboración suscrito el pasado 30 de abril con la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para indagatorias relacionadas con clérigos involucrados en casos de abusos sexuales.

La Fiscalía, y Jorge Abbott en particular, debieron afrontar diversas críticas tras la presentación del convenio, entre ellas de Juan Carlos Cruz, víctima del cura Fernando Karadima, quien le atribuyó al fiscal nacional haber "traicionado la esperanza de víctimas". "No voy a parar hasta que renuncie para que alguien se preocupe de víctimas y no las venda", dijo Cruz.

Juan Andrés Murillo, también víctima de Karadima y presidente de la Fundación para la Confianza, demandó directamente la anulación del convenio que, a su juicio, "viene a decirle a la sociedad y en especial a las víctimas que los poderes se coluden y las dejan en la total desprotección".

Durante la firma del convenio ahora anulado, el fiscal Jorge Abbott informó además que las causas abiertas por abusos en el clero han aumentado a 166, y las víctimas a 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, mientras las personas relacionadas con la Iglesia que son investigadas suman 221.

Entre estas últimas, hay 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos, informó la Fiscalía en un comunicado. La Fiscalía indicó que le son prioritarias las acciones que se adopten para facilitar que una víctima sea acogida, escuchada, protegida y reparada. ❖