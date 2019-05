Maduro: "Trump fue engañado cuando le dijeron que abandonaría Venezuela"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue engañado cuando le dijeron que tenía intención de abandonar el país e irse a Cuba tras el levantamiento militar liderado por el opositor Juan Guaidó.



"Déjenme decirle (al entorno de Trump) que han sido engañados y ustedes a su vez engañaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han entrado en una olla de mentiras, una olla de intrigas que pretendieron lanzar contra nosotros y se ha regresado contra ellos en una derrota pavorosa del intento de golpe de Estado", dijo Nicolás Maduro en un acto frente a sus seguidores reunidos para celebrar el Primero de Mayo.



El mandatario criticó que tanto el secretario de Estado, Mike Pompeo, como el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, y el enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, salieron "a decir que estaba listo, que estaba montado en un avión y me iba a Cuba" antes de que los rusos le bajaran "a empujones" del avión.



"Salen a decir que a los funcionarios honorables del Estado habían llegado a un acuerdo con ellos para un golpe de estado", sostuvo antes de decir que entre todos engañaron a Trump y "se creyeron sus noticias falsas".



Abrams explicó en una entrevista con Efe que se encontró con "que muchos de ellos han apagado sus celulares".



En concreto, expresó su frustración con tres figuras claves del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, quien supuestamente habían negociado durante meses con la oposición para dar la espalda a Maduro y apoyar al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 54 naciones.



"Hablaron, hablaron y hablaron y, cuando llegó el momento de la acción, no estuvieron dispuestos a hacerlo", criticó Abrams.



La crisis en Venezuela se acentuó después de que el 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido EE.UU., y una veintena de naciones europeas.



La oposición de Venezuela, que no reconoce el nuevo mandato de seis años de Maduro, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.

Fuente: EFE.