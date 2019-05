Venezuela: precio dólar hoy, miércoles 01 de mayo del 2019

El precio del dolar hoy en Venezuela es de Bs. S. 6.124,24 bolívares soberanos, según información de la página DolarToday y Dólar Monitor.

El 9 de enero el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el incremento del encaje marginal a 60%. Medida que debía ser acatada por las instituciones bancarias a partir del 14 de enero.

Los sucesos de este martes 30 de abril relacionados a la crisis en Venezuela estuvieron marcados por el levantamiento militar de Juan Guaidó contra Nicolás Maduro. Venezuela amaneció en alerta roja luego que Juan Guaidó liberara al líder opositor Leopoldo López, quien cumplía una pena de 14 años en la modalidad de arresto domiciliario.

A través de un mensaje en redes sociales, Juan Guaidó se dirigió a Venezuela y aseguró que hoy miércoles 1 de mayo se continuará con la Operación Libertad. En su discurso, afirmó que Nicolás Maduro ha sido abandonado por las Fuerzas Armadas de su país.

"Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos el respeto del pueblo porque no protege a nadie, no ofrece resultados, ni soluciones", enfatizó Juan Guaidó desde su despacho.

¿Cuánto cuesta el dólar en Venezuela, según DolarToday?

Según Dolar Today se encuentra en Bs. S. 6.124,24 En la siguiente tabla está el Tipo de cambio de dólares estadounidenses (USD) a Bolívares Venezolanos (VEF). Información según la página de DolarToday.

5 USD 30.621,20 10 USD 61.242,40 20 USD 122.484,80 50 USD 306.212,00 100 USD 612.424,00 500 USD 3.062.120,00 1000 USD 6.124.240,00

¿Cuánto cuesta el dólar en Venezuela según Dolar Monitor?

El precio dólar hoy 01 de mayo del 2019 según Dolar Monitor es Bs. S. 6.192,70 en promedio.

Precio del dólar según Interbanex por el Banco Central de Venezuela y Sudeban

Interbanex es el Sistema de Mercado Cambiario Libre y Privado Autorizado por el Banco Central de Venezuela. El precio del dólar en Venezuela hoy 01 de mayo del 2019 según Interbanex es de Bs 3.050,00.