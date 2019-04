Al menos un muerto y varios heridos tras tiroteo cerca de una iglesia en EE. UU.

Tragedia en Estados Unidos. Por lo menos un muerto y siete heridos dejó un tiroteo cerca de una iglesia bautista al oeste de la ciudad de Baltimore, en Maryland.

Según recogió RT, el ataque no estaría directamente relacionado con el templo bautista.

El tiroteo cerca de la iglesia bautista en la ciudad de Maryland fue registrado al promediar las 4 de la tarde, hora local. Este habría sido en medio de un evento aislado que se desarrollaba al aire libre.

Los testigos de la tragedia dijeron que vieron al atacante fugar en un automóvil.

La primera cifra de heridos durante el ataque fueron 4 personas y luego se registraron otras 3 más. Los mismos se encuentran en un centro de salud en Maryland con el diagnóstico reservado.

Abby Isaacs, periodista de la cadena ABC interrogó a los vecinos de la ciudad de Baltimore que fueron testigos del tiroteo. Ellos contaron que la tragedia se dio cuando un grupo de personas preparaba comida en la calle y un desconocido se acercó y comenzó a disparar indiscriminadamente.

This is just on the corner where the shooting happened. pic.twitter.com/ow8XFfv0oR

El alcalde de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, dijo en rueda de prensa que la Policía está en la búsqueda del sospechoso. Este sería un hombre afroamericano, según testimonio de los testigos.

Además, agregó que todos los heridos se encuentran hospitalizados y en constante monitoreo.

Cont: The crime scene has been taped off and an investigation is underway. Officers are continuing to search for any additional gunshot victims. pic.twitter.com/1OSEuD56tT