Hombre desata tiroteo en sinagoga de California: reportan un muerto y tres heridos

Un hombre aún no identificado abrió fuego contra una sinagoga (templo) de Estados Unidos, en la ciudad de California, en Poway.

A través de la red social de Twitter, el Sherriff de Poway informó que el hombre que desató el tiroteo en Estados Unidos fue detenido.

"Un hombre ha sido detenido para cuestionarlo en conexión con el tiroteo ocurrido en la sinagoga Chabad of Poway", escribió en Twitter el sheriff de San Diego, Bill Gore.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation.