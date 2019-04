Donald Trump asegura sentirse "joven y vibrante" para vencer a Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció con ironía ante la precandidatura del demócrata Joe Biden. A través de Twitter, el mandatario cuestionó a su próximo rival aludiendo a su capacidad mental.

"Bienvenido a la carrera Joe el Durmiente. Solo espero que tengas la inteligencia, que siempre ha estado en duda, para librar una exitosa campaña de primarias", escribió el mandatario estadounidense.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Los comentarios de Donald Trump traspasaron las redes sociales y se replicaron en los medios de Estados Unidos. El republicano adoptó un discurso ofensivo dirigido al candidato presidencial por el Partido Demócrata.

"Me siento como un hombre joven. Soy tan joven. No puedo creerlo... Soy un hombre joven y vibrante", afirmó al ser entrevistado en los jardines de la Casa Blanca.

Incluso, Donald Trump se atrevió a sonreír y dudar del estado de su rival presidencial Joe Biden, quien le lleva 4 años al mandatario. "Miro a Joe. No sé nada de él, no sé nada...", insistió con ironía.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!