México: AMLO cancela millonario contrato de licitación que ganó su compadre

México respalda a su presidente, Manuel López Obrador. Sin embargo, el hecho de que su compadre y amigo personal Miguel Rincón Arredondo, el presidente de una compañía fabricante de papel, ganara un millonaria licitación del Estado, despertó suspicacias entre la población.

Tras ser interrogado por la licitación que ganó su compadre, AMLO declaró que no hubo fraude para favorecerlo. El presidente de México aseguró a los periodistas locales que no tenía conocimiento de la participación de su amigo en contratos con el Estado mexicano. “Yo me enteré hasta que ganó y me avisaron, pero buscaré la manera legal de que se cancele la compra”, aseguró el mandatario, según Excelsior.

Además, AMLO realizó un pedido público al presidente y director general de Bio Pappel para que “entienda la cancelación”.

Tras admitir que Miguel Rincón Arredondo sí era su amigo, pues el presidente de México es padrino de la hija del empresario, AMLO descartó que en su gobierno haya corrupción o impunidad. Las declaraciones las hizo durante la conferencia matutina de este viernes.

“Él ganó la licitación legalmente, pero quiero que se cancele para que la gente no piense mal, para darles de qué hablar a mis adversarios”, declaró el mandatario mexicano.

La empresa de Miguel Rincón ganó un contrato por 221 millones de pesos (más de 11 millones de dólares americanos) para ser proveedor de papel a una institución de México, la Conaliteg.

El vínculo que mantiene el empresario con Manuel López Obrador es de compadrazgo. Mercedes, la pequeña hija de Miguel Rincón Arredondo y Sandra de Rincón es la ahijada del presidente de México.