“Beesexual”, la nueva campaña de Pornhub para salvar a las abejas

El reconocido sitio de entretenimiento para adultos Pornhub ha presentado una campaña para salvar a las abejas de la extinción. La idea es crear conciencia sobre la rápida y peligrosa disminución en la cantidad de abejas existentes en todo el mundo.

El sitio, que se ha convertido en los últimos años en una de las plataformas de pornografía más poderosas del mundo, lanzó esta singular propuesta en la que se muestran videos “pornográficos” de insectos y plantas como protagonistas con las voces dobladas. Es decir, reconocidas actrices del cine para adultos prestarán sus voces para animar del proceso natural de polinización de las abejas, a fin de hacerlo más “interesante”.

El sello prometió que por cada vista de sus cortometrajes hará una donación a las organizaciones de apicultores dedicadas a la protección de la especie. Los contenidos pintan a las abejas como “adictas sexuales”, recreando varios de los estereotipos de la pornografía sobre flores y colmenas. Operation Honey Bee y The Center for Honeybee Research, las principales benefactoras ,saludaron la iniciativa y no tardaron en invitar al público a participar activamente desde sus ordenadores.

“Las abejas se están muriendo a un ritmo alarmante en todo el planeta debido a los pesticidas, la falta de biodiversidad y la destrucción del hábitat. Sin estos pequeños polinizadores, la naturaleza simplemente no puede continuar adelante”, precisó el portal ante sus suscriptores. ¿Te animarías a probarlo?