Venezuela deporta a Annika Rothstein, periodista amenazada por paramilitares

Una periodista sueca fue deportada este jueves de Venezuela tras arribar en un vuelo desde Francia, informaron la reportera y una agremiación de prensa local.

"Estoy siendo deportada sin causa", escribió en Twitter Annika Rothstein poco antes de partir hacia París en el mismo avión de Air France que la había llevado al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas (Venezuela).

Rothstein, quien ya ha cubierto en el terreno la crisis en Venezuela, fue abordada por cuatro militares tras aterrizar e interrogada en el mostrador de la aerolínea, dijo a la AFP Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

"Es un hecho recurrente, no dan explicaciones. Asumo que es porque Annika no tenía visa de trabajo, pero el requisito de la visa no puede ser un mecanismo para deportar", señaló Ruiz.

Sin mencionar a Rothstein, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró en Twitter que "bien saben los periodistas del mundo entero que (...) para ejercer legalmente en Venezuela deben acreditarse previamente" en los consulados en el exterior.

"Contamos con más de 50 corresponsalías extranjeras cuyo personal se ha acreditado debidamente", destacó el ministro.

En uno de varios tuits que escribió desde el aeropuerto, la periodista sueca aseguró que su intención era pasar la semana santa en Venezuela, aunque Ruiz confirmó que en Maiquetía la esperaba su equipo de trabajo.

Rothstein se dio a conocer el pasado 27 de febrero cuando denunció ante el Parlamento de mayoría opositora una agresión de presuntos "colectivos", grupos oficialistas considerados por los adversarios del gobierno como "paramilitares y terroristas".

Según la reportera, el caso se produjo el 23 de febrero cuando se dirigía a cubrir el fallido ingreso de donaciones de Estados Unidos gestionadas por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.

Rothstein aseguró que la golpearon en el rostro y le apuntaron con un arma en la cabeza, acusándola de "destruir Venezuela".

"Mis reportes han sido transparentes y justos", se defendió este jueves.

Varios periodistas extranjeros han sido deportados de Venezuela en los últimos años por carecer de permisos de trabajo.

El pasado 6 de marzo fue detenido por militares y enviado a su país el reportero estadounidense Cody Weddle, quien vivía desde hacía algunos años en Venezuela. En esa oportunidad no se informó sobre su estatus migratorio.

Los periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers, así como dos comunicadores chilenos fueron deportados a finales de enero por no tener visado.

El SNTP y otras organizaciones periodísticas denuncian una "persecución sistemática" del gobierno contra la prensa.