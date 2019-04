Piden a diputados del Parlamento Europeo donar sus sueldos para reconstruir Notre Dame

Tras el incendio en la catedral de Notre Dame, se ha generado a nivel mundial una gran cadena de apoyo económico para la reconstrucción de las estructuras de este monumento histórico de París, Francia que han sido reducidas a cenizas el último lunes 15 de abril.

Entre el pedido de los líderes más importantes del mundo, donde se resalta el clamor del papa Francisco, se encuentra también el que hizo este martes el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

La máxima autoridad de la Eurocámara instó a sus colegas eurodiputados a "donar la cantidad correspondiente a sus dietas del día" para contribuir con la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, importante arquitectura con más de 800 años de historia en Francia.

Al iniciar la sesión del Parlamento Europeo, Antonio Tajani destacó la importancia patrimonial de la catedral de Notre Dame, así como la necesidad de sumar esfuerzos para su reconstrucción.

"Podemos donar lo que ganemos hoy como símbolo de solidaridad", dijo Antonio Tajani. Con este mensaje destacó que el símbolo que demostrarían con esta acción "sería un mensaje positivo del Parlamento Europeo".

Cuento con todos ustedes y espero que este mensaje del Parlamento, la Comisión y el Consejo pueda hacer algún bien a Francia", agregó Tajani.

"As a former Parisien, as an Italian, as a European, my heart is hurt"



Message of solidarity by @EP_President @Antonio_Tajani for the horrific fire at #Notre_dame_de_Paris 🇫🇷 🇪🇺 #NotreDame #NotreDameFire #NotreDameCathedralFire #NotreDameCathedral pic.twitter.com/8irDgF13pW