Unesco manifiesta su apoyo a Francia tras incendio de Notre Dame

Francia es escenario de un lamentable incendio en la Catedral de Notre Dame, ubicada en Paris. Sin embargo, algunas instituciones como la Unesco ya están pronunciándose para brindarle su apoyo en el difícil momento que es seguido por todo el mundo.

La organización internacional indicó que está “junto a Francia para restaurar y salvaguardar este patrimonio inestimable” que es la imponente iglesia, afectada por las llamas que están dañando su infraestructura sin detenimiento.

Como se recuerda, el incendio de importante magnitud se desató el lunes. El inicio del fuego podría estar vinculado a los trabajos de renovación que se habrían comenzado en el edificio.

La Catedral de Notre Dame es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1991, además de ser uno de los lugares más visitados en Europa, según la agencia AFP. Se calcula que cada año alrededor de 13 millones de personas asisten a dicho lugar.

"Deep emotion in the face of this dramatic fire at the cathedral #NotreDame de Paris, inscribed as #WorldHeritage in 1991. @UNESCO is closely monitoring the situation and is standing by France's side to safeguard and restore this invaluable heritage." https://t.co/WsGoSym4gD