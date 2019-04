Papa Francisco toma medida radical ante amenazas a obispo de Nicaragua

Silvio Báez, obispo de Nicaragua, confirmó que el papa Francisco le hizo un llamado a Roma ante las intimidaciones que ha recibido por parte del gobierno de Daniel Ortega.

"El Santo Padre manifestó algunas inquietudes y, al final, le ha pedido a monseñor el deseo de él, de que pueda ir un tiempo a Roma", dijo sobre su conversación en la arquidiócesis de la capital nicaragüense, Managua.

Báez ha sido uno de los obispos más críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega, en especial a raíz de la represión de las protestas gubernamentales que dejaron al menos 327 muertos el año pasado.

Con el Vaticano actuando como mediador de un accidentado diálogo entre el gobierno y la oposición, el Papa le pidió al arzobispo auxiliar de Managua (Nicaragua) que viajara a Roma para una audiencia privada, la que se celebró el jueves de la semana pasada.

Una vez ahí, el papa Francisco lo conminó para que regresara a la Santa Sede, lo que parece sucederá luego de la Semana Santa.

"Yo no he pedido salir de Nicaragua. He sido llamado por el Santo Padre", insistió el prelado. "Les manifiesto a ustedes con toda sinceridad lo que le dije también al Santo Padre: en estos momentos experimento un gran dolor en mi corazón", dijo en la conferencia de prensa.

"Yo también he llorado", dijo el prelado antes de rendir homenaje "a las madres de las víctimas de la represión, a los jóvenes perseguidos y sufridos, a quienes están en las cárceles".

"Esta decisión del Santo Padre, que yo he aceptado y asumido en plena obediencia amorosa, ha hecho llorar mi corazón", aseguró Báez, quien no pudo evitar que al final de la conferencia de prensa se le quebrara la voz en la garganta.

Plan para asesinar a obispo de Nicaragua

Por lo pronto, hasta este viernes la Santa Sede no había emitido ningún comunicado sobre el tema, pero según el portal de noticias del Vaticano fue el propio papa Francisco quien les pidió a los obispos nicaragüenses que organizaran la conferencia de prensa para explicarle la decisión "al pueblo".

Báez hizo todo lo posible por no salirse de la que parece ser la línea oficial, consignada en el titular con el que Vatican News dio la noticia.

"El Papa ha pedido a Monseñor Báez que lo ayude en Roma por un tiempo". "Necesita, me dijo, que esté fuera del país. Y necesita que esté allá, con él", fue también la primera explicación que dio el obispo nicaragüense, quien en julio del año pasado fue atacado por simpatizantes del gobierno.

"El Santo Padre la única frase que usó conmigo, y me la repitió constantemente, fue: 'Me interesa tenerte conmigo acá, en este momento te necesito'", dijo de su conversación con el papa Francisco.