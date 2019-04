Agujero Negro: primera fotografía del telescopio Event Horizon en Doodle de Google

El miércoles 10 de abril, se logró un hito en la historia de la astronomía. El esfuerzo de los científicos dio sus frutos y tenemos la primera fotografía de un agujero negro. Durante la conferencia del Consejo Europeo de Investigación, se mostró los que el proyecto Event Horizon Telescope (EHT) consiguió.

Esta fotografía es muy diferente a lo que muchas personas tal vez esperaban: un enorme círculo negro con hermosos colores a su alrededor, como en las ilustraciones. No por esto, la primera imagen real deja de ser menos especial.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe