Histórica imagen real de un agujero negro 6,5 millones de veces más grande que el Sol

Un grupo de científicos de la Event Horizon Telescope (EHT) presentó este miércoles la primera imagen real captada de un agujero negro e impresionaron a la comunidad científica internacional.

La histórica imagen del agujero negro fue obtenida a través del trabajo conjunto de ocho observatorios internacionales. Este fenómeno se trata de un anillo con una mitad más luminosa que la otra ubicado en el centro de la galaxia, a 53,3 millones de años luz de la Tierra.

A través de su cuenta de Twitter, la Event Horizon Telecope publicó la foto de este agujero negro que, según los científicos, es 6,5 millones de veces más grande que el Sol.

Según RT, hasta el momento no se había captado una imagen real de un agujero negro debido a que se trata de deformaciones externas en el espacio-tiempo "tan fuertes que su gravedad masiva ni siquiera permite que la luz se escape una vez que se acerque lo suficiente".

Los científicos del proyecto Telescopio del Horizonte de Sucesos, conocido por sus siglas EHT, tuvieron una ardua labor debido a que los agujeros negros son literalmente invisibles y absorben toda la radiación electromagnética, por lo que ninguno de los telescopios de los que hay en la Tierra podían detectarlos.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe