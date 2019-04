“Esto me da escalofrío”: habla rescatista que atendió a una cachorra drogada y quemada por cuatro adolescentes

Cuatro adolescentes fueron descalificados para mantener a animales tras torturar a una cachorra llamada Chunky. Caroline Doe, inspectora de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) describió este maltrato animal como uno de los peores que han visto la organización de caridad que promueve el bienestar de los animales, cuya sede se encuentra en Inglaterra y Gales (Reino Unido).

Los adolescentes, de entre 15 y 16 años, admitieron haber cometido el terrible maltrato animal: atestaron de patadas en la pierna y el cuello de la chihuahua hasta desangrarla, le prendieron fuego, la drogaron y finalmente la dejaron en un basurero de Margate, una localidad costera inglesa.

A pesar de su terrible experiencia, la pequeña Chunky sobrevivió y ahora ha sido devuelto a su dueño. “Este fue el caso más inquietante con el que me he topado. Todo el asunto envía escalofríos por mi espina dorsal. La crueldad con que infligieron a esta pobre perrita era extrema, bárbara e inexcusable”, manifestó Caroline.

“Nunca olvidaré lo aterrado y deprimido que estaba cuando lo vi por primera vez. Las lesiones fueron tan graves que a pesar de la fantástica atención veterinaria y la medicación en la que estaba, la medicación no pudo adormecer todo el dolor y sufrió durante al menos seis días”, añadió.

Los jóvenes se declararon culpables de maltratar cruelmente al animal el pasado octubre, por lo que el Tribunal Juvenil de Folkestone les impuso un pedido de remisión por 12 meses y se les ordenó pagar hasta seis mil euros por reparación.