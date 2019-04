Estados Unidos demanda a militares rusos salir de Venezuela

El secretario de Estado Mike Pompeo confirmó ayer que los ministros de Exteriores de los paises miembros de la OTAN reunidos en Washington con motivo del 70 aniversario de la Alianza, hablaron también de la presencia de militares rusos en Venezuela.

“Hablamos sobre Venezuela”, explicó Pompeo en conferencia de prensa, al finalizar la reunión en la capital estadounidense. “La posición de Estados Unidos la ha dejado clara el presidente Trump: deben irse. Sí, hablamos de eso", añadió.

La mención a la situación en Venezuela fue, según el secretario de Estado, en el marco de un debate más amplio sobre la actividad de Moscú en el exterior.

Actividad maligna

"Hablamos de Venezuela en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo, sus esfuerzos en Ucrania, la actividad maligna de Rusia en Siria, lo que hicieron en el mar de Azov… En cada uno de esos casos estamos haciendo lo mejor que podemos para responder", aseguró Pompeo.

"En el caso de Venezuela, Estados Unidos tiene sus respuestas preparadas", advirtió.

Aviones militares

Cabe precisar que dos aviones militares rusos llegaron a finales de marzo al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, con un centenar de militares a bordo.

Según explicaron fuentes de la Embajada de Rusia en Venezuela a la agencia de noticias oficial Sputnik, las aeronaves portaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre ambos países.

Venezuela es el mayor comprador de armas rusas en América Latina y Rusia es, junto a China y Turquía, uno de los grandes aliados internacionales de Maduro.

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, confirmó también que se había hablado de Venezuela, aunque solo “tangencialmente”. Estados Unidos, dijo Borrell, “ha relacionado la presencia rusa en Venezuela con lo que significa Rusia como potencia asertiva”. Pero “la OTAN no está en Venezuela y esta es una reunión de las OTAN, no un chat para abordar todos los problemas del mundo”, añadió Borrell, que aseguró no tener “ninguna confirmación” de lo que ha ido a hacer esos militares rusos en el país. ❖

