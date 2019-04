Presidente de Argelia renuncia tras seis semanas de multitudinarias protestas

El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, de 82 años, presionado por una inédita ola de protestas desde hace más de un mes y abandonado por el ejército, renunció el martes por la noche, anunciaron los medios de prensa oficiales.

Buteflika, en el poder desde hace 20 años, "avisó oficialmente al Consejo Constitucional del final de su mandato de presidente de la República de Argelia" a partir de "hoy", martes, indicó un cintillo informativo en la televisión nacional, horas después de que el ejército cuestionara la autoridad de la presidencia.

La agencia de prensa oficial APS indicó que Buteflika, de 82 años y muy frágil de salud, "notificó oficialmente al presidente del Consejo Constitucional su decisión de poner fin a su mandato".

El presidente del Consejo de la Nación (cámara alta) Abdelkader Bensalah, de 77 años, debe garantizar el reemplazo de manera interina durante un periodo máximo de 90 días en los que debe organizar elecciones presidenciales en Argelia, según la constitución argelina.

Tan pronto se conoció la noticia de la renuncia de Abdelazis Buteflika empezaron a sonar las bocinas de los vehículos en las calles de Argelia, aunque los manifestantes no salieron a la calle como lo hicieron durante las protestas.

El lunes, la presidencia de Argelia había anunciado en un comunicado que Abdelaziz Buteflika renunciaría antes del término de su actual mandato el 28 de abril, tras haber tomado "medidas para garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado durante el periodo de transición", pero sin más precisiones.

Tras saber la noticia de su renuncia, las personas celebraron en Argelia. EFE

El martes, tras una reunión de los más altos militares, su jefe de Estado Mayor, el general Ahmed Gaïd Salah, dijo que ese comunicado no emanaba del jefe de Estado sino de "entidades no constitucionales y no habilitadas" para hacerlo.

"En ese contexto particular, confirmamos que cualquier decisión tomada por fuera del marco constitucional está considerada como nula y no conveniente", añadió el general Salah, sugiriendo que el ejército de Argelia ya no podría someterse a las decisiones provenientes de la presidencia.

La renuncia ocurre tras más de un mes de crisis política iniciada con el anuncio el 10 de febrero por Abdelaziz Buteflika, muy debilitado por un accidente cerebrovascular cerebral que sufrió en 2013, de optar por un quinto mandato en una elección inicialmente prevista para el 18 de abril pero aplazada sin definir ninguna fecha.

"Preservación de intereses personales"

El general Gaïd Salah, leal durante mucho tiempo al presidente Buteflika, fustigó "la terquedad, la tergiversación y la hipocresía de ciertos individuos que actúan para hacer perdurar la crisis y hacerla más compleja".

Estos individuos tienen como "única preocupación la preservación de sus intereses personales", añadió, en lo que parecía un ataque al entorno cercano del mandatario argelino.

Las protestas comenzaron el 22 de febrero luego del anuncio de la candidatura de Abdelaziz Buteflika a un quinto mandato en la presidencial del 18 de abril.

Abdelaziz Buteflika renunció al cargo tras estar en el poder por 20 años. EFE

Semana tras semana, el presidente ha intentado aferrarse al poder multiplicando propuestas, vistas por los manifestantes como maniobras, unas medidas que no han conseguido calmar la contestación.

Tras renunciar a presentarse para un quinto mandato, Buteflika aplazó cien días las elecciones presidenciales en Argelia previstas el 18 de abril, e intentó mantenerse en funciones un tiempo indeterminado tras su mandato para organizar la transición.

Esta opción fue rechazada categóricamente por la calle, y el presidente de Argelia acabó tirando la toalla tras haber sido abandonado masivamente por su campo en estas últimas semanas.

Este martes, los estudiantes volvieron a salir a las calles de Argelia para pedir su dimisión.