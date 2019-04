Papa Francisco llamó a consultar a un “profesional” si un hijo es homosexual

El papa Francisco nuevamente dio consejos a los padres de familia. El líder espiritual de la Iglesia católica animó a los papás a consultar y “acudir a un profesional” si tenían hijos jóvenes que se identificaban como homosexuales.

Durante un entrevista en un programa español, el sumo pontífice quiso aclarar sus anteriores declaraciones, en las que había dicho que los padres que “detectaran conductas homosexuales” en sus hijos deberían acudir al psiquiatra.

“Yo estaba explicando que nunca se echa de casa a una persona homosexual, pero hice una distinción: que cuando la persona es muy joven y pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije psiquiatra”, recordó el papa Francisco, según CooperativaCl.

Luego, la cabeza de la Iglesia católica explicó que no había querido decir “psiquiatra”. “En ese momento te sale la palabra que te sale y encima en un idioma que no es el tuyo”, declaró el sumo pontífice de acuerdo al medio citado.

El papa Francisco explicó que se refería a que los papás debían consultar con un “profesional”. “Ahí se verá a que se debe y puede ser que no sea homosexual, que se deba a otra cosa”, especuló el líder de la Iglesia católica.

El religioso considera que, aunque ser parte de la comunidad LGTBI no tiene nada de extraño, “para una familia es raro, se escandalizan de algo que no comprenden”, dijo, tras asegurar que él no estaba juzgando nada, solo analizaba la situación.

Asimismo, el papa Francisco calificó de “mala entraña” el hecho de que medios de comunicación resaltaran que él “mandara a los homosexuales al psiquiatra”.