Pintura más cara del mundo lleva seis meses desaparecida

La pintura "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci se perdió hoy, según alertaron los empleados de la sede del Museo del Louvre ubicado en los Emiratos Árabes Unidos.

Esta obra de arte fue comprada por más de 450 millones de dólares y formaba parte de una exposición en Abu Dhabi.

"No tenemos conocimiento del paradero de la pintura", aseguraron de forma confidencial los trabajadores del museo al diario The New York Times.

En un informe que publicaron, aseguraron que el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi no quiere dar declaraciones sobre el tema.

También sugirieron que el cuadro de Leonardo Da Vinci podría encontrarse en manos de su propietario, el príncipe saudita Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, y que la obra de arte fue trasladado a Europa después de haber sido adquirida.

Un estudio de esta pieza que iba a realizarse en Zúrich, Suiza, fue cancelado, según la profesora del Instituto de Bellas Artes de Nueva York, Diane Modestini, quien trabajó en la restauración del cuadro.

En la pintura de Leonardo Da Vinci se ve a Jesús vestido con una túnica renacentista haciendo un gesto con una mano y, con la otra, sosteniendo una esfera de cristal.

Esta obra se pintó en el año 1500 sobre un óleo de 44 x 66 centímetros. En español se titula "Salvador del mundo".

En 2017, el príncipe saudita lo compró por 450,3 millones de dólares a través del magnate heredero Mohammed bin Salmán. Este monto hizo que la obra sea considerada como la "más cara del mundo".

En setiembre del año pasado, se canceló la exposición de esta pieza.