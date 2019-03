Maestras rusas se desnudan en protesta por colega despedida al "vestirse como prostituta"

Vía Instragam, una maestra de 38 años publicó una inocente foto posando en traje de noche sentada sobre una barra horizontal en medio de la nieve y fue despedida de su trabajo debido a que el director le dijo que "estaba vestida como una prostituta".

Dicha situación provocó que cientos de profesoras salgan a defender a su colega luciendo trajes de baño y colgando esas fotos en Instagram en una campaña denominada "Los maestros también son personas".

Tatyana Kuvshinnikova, de 38 años, es maestra de ruso en la localidad de Barnaul, al sur del país. Ella utilizó su cuenta de Instagram para denunciar la manera en la que había sido despedida.

"'¡Solo las prostitutas se visten y se toman fotos en tacones, se visten por encima de las rodillas y todo para el espectáculo! ¿A quién estás atrayendo? ¡No tiene derecho a usar el título de maestro, una mancha en la reputación de la escuela! No es de extrañar que los niños-alumnos estén enamorados, y no está lejos de la pedofilia', me despidieron de la escuela con estas palabras", escribió Tatyana Kuvshinnikova en Instragram.

El despido de la profesora motivó la indignación de cientos de sus colegas en Rusia quienes no encontraron mejor manera de hacerle frente a esta injusticia que utilizando la misma red social para publicar sus fotos en ropa de baño con el hashtag '# учителятожелюди', que significa Los maestros también son personas.

Un video protagonizado por maestras se hizo viral a en redes gracias a las actividades promovidas en la campaña 'Los maestros también son personas'.

Fue tal el impacto en Rusia que los mismos padres de familia al enterarse del caso comenzaron a recolectar firmas para que la profesora Tatyana Kuvshinnikova sea puesta nuevamente en el cargo. Ellos hicieron también manifestaciones en los exteriores de este colegio en Barnaul.

El director del centro educativo se vio obligado a contratar nuevamente a la profesora Tatyana Kuvshinnikova. Sin embargo, mencionó que seguirá de cerca sus clases ante cualquier "espectáculo inesperado".