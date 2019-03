Italia aprueba ley que permite el uso de armas en casos de robo

El Senado de Italia aprobó la ley de legítima defensa, promovida por el partido de ultraderecha La Liga, encabezado por Matteo Salvini. Esta implica el uso de armas legales para evitar los robos en los hogares.

Esta ley no es diferente, sino que se suma a la ya existente sobre legítima defensa. Fue aprobada por la cámara alta con 201 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones.

Los senadores de los dos partidos que gobiernan en alianza, La Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas, así como los de Forza Italia (centroderecha) de Silvio Berlusconi y los ultraderechistas Fratelli d’Italia, en tanto, los votos en contra fueron del Partido Demócrata (centroizquierda, en la oposición) y tres del grupo mixto.

Con esta nueva ley se introduce el principio de que la defensa 'siempre' es legítima y que no debe existir pena alguna contra la persona que cometa el hecho tras verse obligado a defenderse ante el peligro, "siempre y cuando la defensa sea proporcional a la ofensa".

Además, autoriza la legítima defensa domiciliar a quien posea un arma legal u otro medio para enfrentar un ataque de robo. Se excluye la penalidad si la defensa se realizó bajo "un estado de grave turbación, derivada de una situación de alto peligro".

Así mismo, se contempla el aumento de las penas para robos en domicilios y los supuestos de 'invasión'. Consultados sobre este aspecto, juristas expertos sostienen que las medidas pueden calificarse como inconstitucionales.

Ante la aprobación de la iniciativa planteada por el vicepresidente y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, este se mostró satisfecho y lo hizo saber a través de diversos medios y redes sociales.

“¡Qué espléndida jornada. Es un regalo que hace tiempo que queríamos hacer a los italianos”, escribió Salvini en twitter.

Giornata storica!

La vittoria per la #legittimadifesa dimostra, ancora una volta, che volere è potere!

Grazie Amici, vi voglio bene 😊 pic.twitter.com/n8Iy2HQU1V — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 de marzo de 2019

“Después de años de polémica se ha adoptado el sacrosanto derecho a la legítima defensa para los que son agredidos en su propia casa, en su bar, en su restaurante. No se distribuyen armas, no se legitima el Far West, pero se está con los ciudadanos de bien. Desde hoy los delincuentes saben que asaltar en Italia es más difícil”, comentó.

Salvini mostró a los fotógrafos una camiseta con la leyenda “La defensa es siempre legítima” e insistió en que llevaban "15 años luchando por esta batalla".

"Permítanme celebrar este resultado no por la Liga sino por los italianos”, puntualizó a modo de triunfo.