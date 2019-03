Ella tiene 21 años; él, 74: "Tenemos intimidad todos los días y sin viagra" [FOTOS]

Sus edades las separan más de 50 años, pero se sienten afortunados. Milijana Bogdanovic, de 21 años, y Milojko Bozic, de 74, acaban de ingresar al reality 'Parovi' (Parejas), trasmitido mediante un canal de Belgrado, la capital de Serbia.

Los novios llegaron al set de televisión para alborotar a la audiencia con sus confesiones: afirmaron que mantienen intimidad todos los días, sin recurrir al viagra, y que están ansiosos por conformar una numerosa familia.

“Los hombres del programa son jóvenes. No tienen canas ni llevan gafas. Por lo tanto, no tienen una oportunidad conmigo”, señaló la joven modelo. “Me encantaría quedar embarazada y dar a luz a un bebé, con suerte. Si no es en el reality, entonces será después”, agregó.

La chica serbia de 21 descartó que este sea un truco de marketing construido por el programa y detalló que le encanta tomar la ducha y salir desnuda para despertar a su pareja.

Por su parte, el jubilado contó haberse sometido a una cirugía de corazón el pasado diciembre, y aseguró que deben tener en cuenta las órdenes del médico cuando tenían relaciones sexuales. "Si fuera necesario, tomaría viagra, pero como estoy la hago feliz y la llevo al paraíso”, comentó.

Bozic tiene tres hijos de su primer matrimonio, de 40, 35 y 30 años, y dos nietos, de 13 y 11. La pareja planea casarse el próximo 7 de septiembre en una oficina de registro. La iglesia donde congregan les ha dicho que no permiten la unión de parejas con una diferencia de edad de más de 15 años.