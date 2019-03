¿Por qué Google, Youtube y Wikipedia están en contra del artículo 13 de derechos de autor de la UE?

Google, Youtube, Wikipedia y otras grandes empresas cuestionan las nuevas decisiones que se están tomando en la Unión Europea respecto a la regulación de los derechos de internet en ese continente, sobre todo critican el artículo 13 (ahora 17).

En los siguientes párrafos, explicaremos a detalle de qué trata dicha sección, pero vamos adelantando de que con esta iniciativa de la Unión Europea, las colosales plataformas como Google, Youtube y Wikipedia deberán ser más rigurosos en la revisión de los contenidos que suben los usuarios para evitar de que se violen los derechos de autor.

Esto ordena a su vez que dichas empresas empleen mecanismos de reconocimiento de contenidos más efectivos a fin de que se borren los que no cumplan con el copyrgiht casi de manera automática e inmediata. Eso se detalal en el artículo 13. Pero hablaremos de ese controversial enunciado a profundidad más adelante, por ahora es necesario que conozcas a todos los implicados en este caso y qué buscan.

¿Qué es la Unión Europea y quiénes la integran?

Es una organización internacional que tiene como fines (de acuerdo a su portal en español europa.eu) "favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social, y la protección del medio ambiente", además de otros objetivos relacionados a la integración, lucha contra la discriminación y promoción del desarrollo científico.

Se creó oficialmente el 1 de noviembre de 1993 en el marco del Tratado de la Unión Europea. Actualmente, está conformado por 28 países; estas son las naciones que integran esta comunidad política en orden alfabético:

-Alemania

-Austria

-Bélgica

-Bulgaria

-Chipre

-Croacia

-Dinamarca

-Eslovaquia

-Eslovenia

-España

-Estonia

-Finlandia

-Francia

-Grecia

-Hungría

-Irlanda

-Italia

-Letonia

-Lituania

-Luxemburgo

-Malta

-Países Bajos (Holanda)

-Polonia

-Portugal

-Reino Unido

-República Checa

-Rumania

-Suecia

¿De qué trata el artículo 13 presentado en la nueva directiva de la Unión Europea?

Tal como lo sintetiza el diario El País de España nos encontramos en un debate ideológico y económico. Pero antes de ello debemos explicar que desde hace ya unos años, la Unión Europea viene planteando una reforma de la Ley de Copyright (derechos de autor) que en esencia favorece a los creadores de contenidos de música, obras, investigaciones, fotografías, artículos periodísticos, etc.. Sobre esa iniciativa, resalta el artículo 13 (ahora artículo 17); ello, debido a que en su texto habla acerca de regular severamente los contenidos exhibidos en grandes portales virtuales.

El martes 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó la reforma del copyright con 348 votos a favor y 274 en contra. La medida aún debe ser adoptada por el Consejo de la Unión Europea.

De acuerdo al portal especializado xataka.com, las nuevas disposiciones "podrían terminar con el contenido de internet tal y como lo conocemos hasta ahora". El mismo espacio digital comenta que hasta la actualidad, para que existiera el castigo de borrar un video (en los casos específicos de los sitios que permiten subirlos), un poseedor debía presentar una queja indicando que un usuario está usando material suyo, pero ahora "las grandes plataformas deberán monitorear el contenido a escala masiva y detectar posibles infracciones".

Creativos y editores de noticias podrán negociar con los gigantes de Internet, según las nuevas normas europeas sobre derechos de autor.



Toda la información, aquí → https://t.co/iD6vtW7lA1 pic.twitter.com/DxQx8bcF8D — Parlamento Europeo (@Europarl_ES) 26 de marzo de 2019

¿Quiénes se ven afectados con estas medidas?

Esto detalla el artículo 13 de la reforma de Ley de Copyright (derechos de autor):

"Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios.

1. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones o para impedir que estén disponibles en sus servicios obras u otras prestaciones identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores de servicios. Esas medidas, como el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos, serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de servicios proporcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones.

2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros facilitarán, cuando proceda, la cooperación entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de derechos a través de diálogos entre las partes interesadas para determinar las mejores prácticas como, por ejemplo, las técnicas de reconocimiento de contenidos adecuadas y proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los servicios, la disponibilidad de las tecnologías y su eficacia a la luz de la evolución tecnológica."

¿Quiénes están en contra del artículo 13?

Gigantes virtuales como Google, Youtube (propiedad de Google) y Wikipedia rechazan esas nuevas fórmulas de regulación, además de distintos colectivos activistas que señalan que se daña la libertad de expresión.

Google se pronunció señalando que "la directiva sobre Copyright ha mejorado pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa. Los detalles importan, y esperamos poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación de estas nuevas normas".

Por su parte, Youtube se manifestó a través de su cuenta de Twitter diciendo que "la versión final de la Directiva de derechos de autor de la UE es una mejora, pero seguimos preocupados. El artículo 13 podría tener consecuencias no deseadas que podrían dañar la economía digital y creativa de Europa. Instamos a los Estados miembros de la UE a que tengan en cuenta estas preocupaciones a medida que avanzan para implementar las nuevas reglas".

Update: The European Parliament has now voted on the EU Copyright Directive. Thanks to all the creators who spoke up about how #Article13 will impact them and their communities. Here's our statement on today's vote ⬇️ pic.twitter.com/ETHEOYwr7w — YouTube Creators (@YTCreators) 26 de marzo de 2019

A su turno, Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, fue mucho más rígido en sus apreciaciones. El empresario estadounidense se refirió así sobre esta coyuntura: "Usted, el usuario de Internet, ha perdido una gran batalla hoy en el parlamento de Internet. El internet gratuito y abierto se está entregando rápidamente a gigantes corporativos a expensas de la gente común. No se trata de ayudar a los artistas, se trata de potenciar las prácticas monopólicas. [...] Obviamente me refería al Parlamento Europeo. Si hubiera un parlamento de Internet, veríamos muchas menos tonterías de las personas que no tienen la menor idea de lo que están haciendo."

You, the Internet user, have lost a huge battle today in Internet parliament. The free and open internet is being quickly handed over to corporate giants at the expense of ordinary people. This is not about helping artists, it is about empowering monopolistic practices. — Jimmy Wales (@jimmy_wales) 26 de marzo de 2019

Por su lado, la fundación Open Knowledge International mencionó que lo sucedido es "un gran golpe" para internet". "Ahora corremos el riesgo de crear una sociedad más cerrada en el momento en que deberíamos usar los avances digitales para construir un mundo más abierto en el que el conocimiento genere poder para muchos, no para pocos", agregó en Twitter la directora ejecutiva del grupo, Catherine Stihler.

¿Qué dice el Parlamento Europeo sobre la reforma de copyright?

A través de su sitio web defendieron la decisión tomada con estos argumentos:

"Protección de la libertad de expresión: El texto incluye disposiciones para asegurar el respeto a la libertad de expresión en internet.

Compartir fragmentos de artículos de noticias queda específicamente excluido de la directiva, pero el acuerdo incluye disposiciones para evitar que los agregadores de noticias abusen de esta prerrogativa. Así, el "fragmento" podrá seguir apareciendo en Google News, por ejemplo, o compartirse en Facebook, siempre que sea "muy breve".

La subida a la red de obras protegidas con objeto de citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar queda protegida, lo que garantiza que los memes y GIF seguirán disponibles y se podrán compartir en línea.

Muchas plataformas no se verán afectadas: La norma especifica que las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial, como Wikipedia, o a plataformas de software de código abierto, como GitHub, quedan exentas. Las empresas emergentes, por su parte, estarán sujetas a requisitos menos estrictos que las grandes compañías."

Como se mencionó, tras ser aprobada las nuevas políticas en el Parlamento Europeo, la reforma del copyright deberá ser adoptada por el Consejo de la Unión Europea. Esta decisión podría tomarse oficial desde el próximo 9 de abril.