Trump: Rusia debe salir de Venezuela y todas las opciones están abiertas para que suceda

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con la esposa del mandatario interino de Venezuela Juan Guaidó, Fabiana Rosales, para expresarle el apoyo de su gobierno en su lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro en la República bolivariana.

Trump aprovechó la conferencia de prensa en Washington para exigir a Rusia que "abandone" Venezuela y advirtió que "todas las opciones" están abiertas para que eso suceda.

"Rusia tiene que salir", fue lo que dijo Donald Trump en la reunión con Fabiana Rosales en la Casa Blanca.

Fueron parte del encuentro el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence y la hija del mandatario, Ivanka Trump, así como el embajador de Juan Guaidó en Norteamérica, Carlos Vecchio.

Mike Pence, quien se reunió con Juan Guaidó durante el encuentro del Grupo de Lima en Colombia, hizo un llamado a Rusia a detener todo su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Además, los conminó a respaldar a Juan Guaidó y "mantenerse de lado de la naciones en todo el continente hasta que se restaure la libertad".

