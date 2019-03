Jaime Bayly acusa al Papa Francisco de guardar dinero de chavistas [VIDEO]

Jaime Bayly encendió la pradera del catolicismo cuando en su programa del pasado miércoles 20 de marzo develó que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, guarda aproximadamente 859 millones de euros en la banca del Vaticano, y que estos fueron girados por Jacinth Finvest Limited.

Pero él no sería el único personaje venezolano que deposita su fe –y su dinero- en el Instituto para las Obras de Religión, o también llamado el ‘Banco del Vaticano’, entidad encabeza por el Papa Francisco.

Según Jaime Bayly, María Gabriela Chávez, hija del fallecido Hugo Chávez, ostenta 851 millones de euros que fueron girados por HSBC. Por su parte, Diosdado Cabello, político de Venezuela, cuenta con 50 millones de euro provenientes de Banesco.

“El Papa no emite bonos, no hay rendimiento a plazo fijo, pero tu dinero está seguro en el Vaticano”, ironizó el conductor peruano. “Tal vez esto explique por qué el Papa no es demasiado severo en condenar la dictadura venezolana. Los ladrones chavistas ahorran en el Vaticano y el Papa les cuida el dinero. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Maria Gabriela Chávez tienen cuentas en el Vaticano”, arremetió Jaime Bayly.

Y, para terminar, Jaime Bayly cuestionó al Papa Francisco. “Con todo respeto, le pregunto al papa Francisco. ¿Estos tres personajes tienen cuentas en la banca del Vaticano?”.