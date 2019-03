Donald Trump: fiscal concluye que no conspiró con Rusia durante su campaña electoral

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue “exonerado totalmente” del informe especial del fiscal Robert Mueller que concluyó, luego de dos años de investigación, que no hay elementos probatorios de colusión entre su equipo de campaña y el gobierno de Rusia durante las elecciones de 2016.

Según recogió AFP, el informe establece que no hay conclusión definitiva sobre si Donald Trump obstruyó la justicia.

En una carta enviada por el fiscal general Bill Barr al Congreso de los Estados Unidos se establece que el informe de Robert Mueller “no concluye que el presidente Donald Trump haya cometido un crimen, pero tampoco lo exonera”.

"El punto central de la investigación de Robert Mueller era ver si existía conspiración con Rusia para afectar las elecciones de 2016. (…) Ningún estadounidense será acusado de haber conspirado con Rusia", escribió en Twitter la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel.

La misma Ronna McDaniel, del partido de Donald Trump, acusó a los demócratas de haber financiado una “narrativa falsa” sobre la investigación “a través de pesquisas infundadas a expensas del contribuyente” que solo buscaban desprestigiar al presidente de los Estados Unidos.

Fiel a su estilo de presidente activo en Twitter, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump escribió a pocas horas de conocerse el resultado de la investigación del fiscal Robert Mueller: “No hay colusión ni obstrucción. Exoneración total y completa. ¡Sigamos haciendo grande a América!”.

Muchos analistas políticos prevén que esta podría ser una buena estrategia para la reelección del magnate como presidente de los Estados Unidos.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!