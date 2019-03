Régimen de Maduro traslada a tribunales a brazo derecho de Guaidó

La tensión política se acrecienta en Venezuela. El jefe del despacho del presidente interino venezolano, Juan Guaidó fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de liderar una "célula terrorista" que planea ataques contra el líder chavista. Durante la noche de este viernes, el abogado Roberto Marrero (49) fue trasladado a los tribunales para su audiencia de presentación.

"Nos informan que mi Jefe del Despacho y hermano de lucha Roberto Marrero está siendo trasladado a los tribunales, ante jueces cómplices de la dictadura", alertó el titular de la Asamblea Nacional.

"Exigimos su libertad plena e inmediata. A todos esos funcionarios: deben saber que este es el momento de colocarse del lado de la Constitución y no de los usurpadores", añadió Guaidó a través de su cuenta de Twitter.

Según el ministro de Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, la detención arbitraria de Marrero se justifica porque este pertenece a una "célula terrorista" que pretende dar un golpe de Estado y efectuar sabotajes a los servicios públicos, en clara alusión al fallo masivo del sistema energético que sumió en la oscuridad a los venezolanos, a fin de crear caos.

Así, la madrugada del jueves 21 se sumó un nuevo conflicto entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

Más tarde, Maduro, sin nombrar a Marrero, se refirió a la "captura de un grupo terrorista" que planeaba atacar unidades militares, hospitales y estaciones de metro con "mercenarios de Colombia y Centroamérica".

Y advirtió que no le "temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel".

Al hombre que se ha convertido en el principal apoyo de Juan Guaidó lo acusan de poseer un lote de armas, supuestamente halladas durante un allanamiento a su residencia. También lo implican en el reclutamiento de "mercenarios colombianos y centroamericanos".

Ante ello, Guaidó dijo que no se dejará amedrentar por lo que catalogó de "secuestro" y una muestra de "debilidad" de Maduro al no poder detenerlo a él.

"Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se llevan a los más cercanos. Acá seguiremos, pase lo que pase seguimos adelante", sostuvo en rueda de prensa.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo que su país no tolerará el "encarcelamiento o intimidación (...) del gobierno legítimo", mientras Elliott Abrams, representante de la Casa Blanca para la crisis venezolana, expresó que "el gobierno va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros".

Luego de la detención de Marrero, Luis Almagro, el secretario general de la OEA cuestionó la inacción de la comunidad internacional.

“Nuestra respuesta no puede ser sólo declaraciones de condena. La respuesta de la comunidad internacional debe ser acciones dentro de los mecanismos del derecho internacional, tales como la ‘responsabilidad de proteger’ (R2P). Negar los instrumentos del derecho internacional a la gente de Venezuela es inmoral e irresponsable”, sentenció en una alusión a la posible intervención militar que propone la oposición venezolana.

Our response can’t be only statements of condemnation. The response of the intl. community must be actions within mechanisms of international law such as #R2P. Denying instruments of international law to #Venezuela's people is immoral and irresponsible #OEAconVzla pic.twitter.com/YrEjg7MY9v