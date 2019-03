Luis Almagro: “¿Cuando se lleven preso a Juan Guaidó qué hacemos, otro comunicado?”

En Venezuela “no hay paz”, declaró el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El diplomático hizo un llamado a la acción por parte de la comunidad internacional ante la “guerra sucia” del régimen de Nicolás Maduro.

“La respuesta irresponsable a la situación en Venezuela es ‘Hand off’ (manos fuera). El país necesita todas las manos en cubierta porque el régimen está cometiendo crímenes contra la humanidad, porque hay una crisis humanitaria, porque hay una crisis migratoria”, afirmó Luis Almagro en la conferencia ‘La responsabilidad de proteger en las Américas’.

Cuestionó además la pasividad de la comunidad internacional, que de acuerdo al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), actuaba de manera diplomática, a través de amonestaciones por escrito. “Nuestra respuesta no puede ser sólo declaraciones de condena. La respuesta de la comunidad internacional debe ser acciones dentro de los mecanismos del derecho internacional, tales como la ‘responsabilidad de proteger’ (R2P). Negar los instrumentos del derecho internacional a la gente de Venezuela es inmoral e irresponsable”, aseguró Luis Almagro.

La exhortación a la comunidad internacional de mantener “todas las opciones abiertas” la realizó el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) después de denunciar la semana pasada que el régimen de Nicolás Maduro detuviera al jefe de despacho de Juan Guaidó, líder de la oposición en Venezuela.

El entorno político de Juan Guaidó rechazó la detención y la acusación de terrorismo contra Roberto Marrero. Joel García, abogado del líder opositor, afirmó que estaba recluido en ‘El Helicoide’ de Venezuela.

