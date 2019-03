Nueva Zelanda prohíbe venta de fusiles tras masacre que dejó 50 muertos

Tras la masacre en Nueva Zelanda en donde murieron 50 personas, la primera ministra Jacinda Ardern anunció la prohibición inmediata de la compra de fusiles de asalto y semiautomáticos.

"Anuncio que Nueva Zelanda prohibirá todas las armas semiautomáticas de estilo militar. También prohibiremos todos los fusiles de asalto", dijo Ardern, quien al mismo tiempo anunció medidas provisionales para evitar un avalancha de compras antes de que las nuevas medidas entren en vigor.

"La consecuencia será que nadie podrá comprar estas armas sin un permiso de la policía. Puedo asegurar que no tiene sentido solicitar tal permiso", dijo.

Ardern anunció también la prohibición de los cargadores de gran capacidad y de los dispositivos que permiten realizar disparos más rápidos. "Para resumir, cada arma semiautomática empleada en el ataque terrorista del viernes quedará prohibida en este país".

Cincuenta personas fueron abatidas ese día por el australiano Brenton Tarrant, un autoproclamado supremacista blanco de 28 años, en dos mezquitas de Christchurch, la principal ciudad de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Para las armas que ya fueron adquiridas, Ardern anunció un sistema de recompra que tendrá un costo de entre 100 y 200 millones de dólares neozelandeses (entre 69 y 139 millones de dólares), en función de la cantidad de armas recibidas.

Quien mantenga sus armas pasado el periodo de amnistía se enfrentará a multas de hasta 4.000 dólares y a tres años de prisión.

Tarrant, un joven de 28 años que publicó el tiroteo a través de la red social de Facebook. El hombre compró sus armas a través de internet y se dirigió a los templos musulmanes para, presuntamente, vengan a un niña de 11 años que murió en un atentado.

El hombre fue llevado para comparecer ante el tribunal de Nueva Zelanda y será retenido hasta el 05 de abril. Además de ello, dijo que ya no necesitará un abogado que lo represente, ya que el podía defenderse solo, una información que también fue confirmado por su exjurista.

Según un diario local, el autor de la masacre en la ciudad de Christchurch no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento; por el contrario, durante la audiencia ofrecida en el tribunal hizo un gesto neonazi con las manos.

"El hombre estaba lúcido y no se mostró arrepentido. No me pareció que fuera mentalmente inestable más allá de expresar su ideario extremista. Sospecho que no evitará la publicidad y que este será la manera como afrontará el juicio. El trabajo del juez será dirimir con esto", dijo el letrado Peters a la prensa.