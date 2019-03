Niña de 6 años invitó a todos sus compañeros de colegio a su cumpleaños, pero ninguno fue

Una niña argentina pensó que la fiesta por su cumpleaños número 6 sería la mejor de todas y más aún porque tendría la compañía las personas que más quería. Sin embargo, eso no fue así luego que ninguno de sus compañeros de clase asistiera. La madre de la menor hizo conocido el incidente en Facebook.

La mujer tuvo eco de su historia en la página en Facebook La Noticia Urbana y luego medios de comunicación locales se contactaron con ella para conocer más detalles. Según contó, días previos a la celebración hizo entrega de las tarjetas de invitación a la profesora del salón donde estudiaba su hija para que los colocase en el cuaderno de los otros compañeros de aula.

Aunque no fueron los únicos a los que invitaron, sino también lo hicieron con familiares y amigos de otros lugares, querían que la niña pase un buen momento. “Junto a su papá hicimos muchísimo esfuerzo para poder festejarle el cumple. Invitamos a bastante gente”, contó Selena Ferreyra a Diaro Uno.

Sin embargo, no resultó como ellos lo planearon, ni mucho menos como lo esperaban.

“(...) algunos no pudieron ir por temas de trabajo, otro no pudo porque estaba enfermo, pero lo que dolió fue que ningún absolutamente NINGÚN compañerito de la escuela fue a su cumple, no se imaginan la angustia que tengo, ver que no llegaban ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón”, narró en Facebook, no obstante, negó que se trate de un caso de bullying, o por lo menos, no hasta donde ella sabe.

Al ver que ninguno de sus amiguitos de la escuela llegó, la menor empezó a ponerse muy triste, por lo que sus padres intentaron sacar la reunión adelante como pudieron. “Tengo que agradecerles a todas esas personas que fueron a compartir este lindo momento con mi hija, no fueron muchos pero me demostraron que mi hija les importa aunque sea un poco. (...) Muchísimas gracias a los que fueron, y a los que nos fueron ojalá vida les dé el doble de lo que le hicieron a mi hija”, sentenció.

Tras lo ocurrido, la niña no asistió a sus clases del lunes siguiente en el Colegio Santa Rosa, en la provincia de Chivilcoy, y su madre pidió a la dirección que reubiquen a su hija en un lugar donde “no la discriminen”, asegura Diario Uno.