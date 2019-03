Cazador le dispara a un león dormido y después festeja su muerte [VIDEO]

Miles de usuarios de Twitter mostraron su repudio cuando en un video se ve a un cazador apuntando con un rifle a un león mientras éste está echado en el suelo.

Al alistar su arma, el sujeto le da un tiro para despertar al león, quien se mueve con dolor y mira a todos los lados para saber quién lo ataca.

No obstante, el cazador le da dos disparos más y termina matando al felino en solo segundos. En la grabación de Twitter se ve que otra persona se acerca al cazador y le habla.

“Está bien, no lo hagas más. Este es un león muy bonito”, se oye que dice en el video de Twitter, mientras le extiende la mano y le da sus felicitaciones.

El clip lo publicó ‘Protect all Wildlife’, pero no revela la identidad del cazador ni el lugar preciso donde se dio el hecho.

“Qué asqueroso ‘ser humano’ ¿Esto es legal incluso? Ciertamente es inhumano dispararle a un león dormido o a cualquier animal. Estamos matando el planeta y todo lo que hay en él. No puedo describir mi asco en esto. Si pudiera, dispararía al ‘cazador’ pero me aseguraría de que estuviera despierto”, dice uno de los comentarios de Twitter.

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!



According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix