Humilde trabajador encontró medio millón de dólares, devolvió dinero y no aceptó recompensa

"Yo nunca vi en mi vida toda esa plata". Encontró una maleta con medio millón de dólares y acudió, de inmediato, a una radio local de Argentina para devolver el dinero. Qué motivó a José Sánchez a regresar dicha fortuna a su propietario y, sobre todo, a rechazar la recompensa que le ofrecieron.

El humilde 'changarín' -una persona que se dedica a realizar trabajos informales de pintura y panadería- fue presa del nerviosismo ante tremendo hallazgo. Por ello, una vez que la enorme suma de dinero se halló en sus manos, se dirigió a una radio de Nogoyá, localidad de Argentina donde acontecieron los hechos. Una vez allí, el director de la radio FM Libertad constató de que se trataba de medio millón de dólares.

Actualmente, se desconoce la identidad del propietario del dinero, pues solo se sabe que es un empresario y los vecinos de José Sánchez aún no salen del estupor que remeció la localidad.

El momento del hallazgo del maletín colmado de dinero

El protagonista de esta historia fue testigo del momento preciso en el que el dueño de la maleta de dinero abandonaba el precioso cargamento. El hombre discutía por teléfono y se subió rápidamente a su coche dejando atrás la enorme suma.

"Le hice señas con las manos para que parara la camioneta, porque el maletín estaba en la calle", contó José.

"Yo me imaginaba que era plata lo que había adentro del maletín. Y cuando lo abrí, lo miraba y lo volvía a mirar, porque yo nunca vi en mi vida toda esa plata. No la conocía. La plata que conozco acá es el billete de 100 pesos, pero dólares jamás", contó en diálogo con FM Libertad de Nogoyá.

Muy nervioso, narró que en aquel momento de 'suerte' se dirigió al dios en el que cree y le platicó: "No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios me des salud y trabajo, yo ya estoy contento", relató.

José Sánchez llamó a la policía, pero como le daba ocupado decidió llevar la maleta a la radio que suele escuchar. Y en el camino a la emisora se encontró con el empresario: "Cuando lo vi, lo conocí y ni dudé, fui y le entregué el maletín y le dije: 'tome, esto es suyo'".

Una promesa de empleo

Antes de emprender su camino para devolver el dinero solo almorzó fideos hervidos con milanesa de hígado porque su empleador no le había pagado aquel día.

Una vez que entregó el dinero, el propietario intentó recompensarlo ofreciéndole un millón de pesos argentinos y una casa, pero José Sánchez se negó a aceptar. A cambio el empresario prometió que lo llevaría con él para otorgarle un trabajo formal por lo que hizo. Pruebas de que será un empleado honesto ya las tiene.