Ataque en Israel: disparan dos misiles desde la Franja de Gaza hacia Tel Aviv [VIDEO]

Alarma en Israel. Dos cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia el área de Tel Aviv el jueves por la noche, declaró el ejército nacional en un comunicado, sin dar más información.

Poco antes del anuncio del ejército, habían sonado dos sirenas en Tel Aviv y en las ciudades vecinas. Los medios de Israel indicaron que el sistema de defensa persuadió el ataque en el aire.

La cancillería de Israel colgó un video en el que aparecía un misil, identificado como parte del sistema Escudo de Hierro, abatiendo uno de los cohetes "sobre el área de Tel Aviv".

En el video se pueden escuchar sirenas de alarma antiaérea. A través de Twitter decenas de usuarios publicaron los videos en el que las alarmas comenzaron a sonar en Tel Aviv.

Israeli air defense intercepting missiles over the sky of Tel Aviv. pic.twitter.com/TtYgLhnofb