Humillan y golpean a madre cubana que exigía una vivienda digna [VIDEO]

Al gobierno del municipio de Colón, en Cuba, no le bastó con hacer esperar 12 largos años a Yurina Herrera Pedroso para brindarle una vivienda digna. Y luego negársela.

Así que decidieron darle una golpiza y humillarla delante de decenas de vecinos que, más que ayudarla, se sumaron a la andanada de insultos y agravios que recibió la cubana Yurina Herrera Pedroso. El hecho no pasó desapercibido, mucho menos en Facebook.

De acuerdo al Diario de Cuba, el incidente tuvo lugar el último 6 de marzo, fecha en que las autoridades de la zona organizaron una turba frente a su casa, la humillaron y posteriormente le propinaron una golpiza a ella y a sus familiares.

Luego del hecho que se grabó para Facebook, Yurina Herrera Pedroso aseguró que hace 12 años viene solicitando un lugar donde vivir. "Vivo con mis dos hijas, de 13 y 15 años, en un cuarto, sin baño ni sanitario. Ellas hacen sus necesidades a la intemperie”, comentó la ciudadana de Cuba.

“El 23 de enero de 2018 tuvimos una reunión González Rojas, la presidenta provincial del Poder Popular y yo”, dijo Herrera Pedroso. “Allí me prometieron un seguimiento mensual de mi caso, cosa que nunca cumplieron", explicó Yurina Herrera Pedroso.

"Me dijeron que me iban a hacer una vivienda, pero a los tres meses me acerqué a González Rojas, y me dijo: ‘ya entregamos todas las viviendas que estábamos haciendo’”, agregó la cubana.

Como no cumplió con su palabra, Yurina Herrera Pedroso colocó un cartel en el frente de su casa que rezaba "Presidente, imparta y enseñe justicia. No vivimos de forma adecuada, no me manipule, no cumplieron".

Según sus declaraciones que se pueden ver en Facebook, a los pocos minutos un agente de Seguridad de Colón le tocó la puerta y le pidió los papeles y, dos horas más tarde, una turba de personas le hizo un 'acto de repudio'.

“Quitaron el cartel y me empujaron. Mi familia fue golpeada, me golpearon a mí, a mi hermana Yamilé Herrera, a mi otra hermana Yaima, a mi tío. A mi sobrina Claudia le provocaron un esguince producto de un empujón”, señaló Yurina Herrera Pedroso.