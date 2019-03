Mujer fue atacada por un jaguar cuando se acercó a su jaula para tomarse un 'selfie'

En Estados Unidos, una mujer que quiso tomarse un selfie cerca a un jaguar en un zoológico de Arizona terminó con severas heridas en el brazo luego de que el salvaje animal la atacara por haber invadido su espacio.

El hecho ocurrió al promediar las 7 de la noche del último sábado 9 de marzo en el Wildlife World Zoo, en Litchfield Park, en el estado de Venezuela.

La mujer cuya identidad no fue revelada habría cruzado una barrera que separaba a los visitantes de la jaula del jaguar para tomarse el selfie con el animal. Al felino le incomodó su presencia, se acercó para incrustarle las garras en el brazo y no la quiso soltar.

Un padre de familia que también visitaba el Wildlife World Zoo junto a sus hijos utilizó una botella de agua para espantar al jaguar.

La mujer natural de Estados Unidos terminó tendida en el suelo quejándose de dolor. De inmediato los testigos llamaron a los bomberos para que la pusieran a salvo. Esta fue trasladada hasta el centro médico más cercano en Arizona donde se encuentra recuperándose.

El Wildlife World Zoo emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el que lamenta el accidente ocurrido con el jaguar. “Por favor, entiendan por qué se colocan las barreras. Envíamos nuestras oraciones a la familia”, agrega en la publicación el zoológico.

Pese a que en redes sociales se había especulado sobre la permanencia con vida del animal, las autoridades del Wildlife World Zoo afirmaron que no sacrificarían al jaguar.

